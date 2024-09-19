Буцаев и Кожемяко обсудили развитие инфраструктуры в Приморье

Posted 19 сентября, 11:32
Published 19 сентября, 11:32
Modified 19 сентября, 11:34
Updated 19 сентября, 11:34
Буцаев отметил, что в крае уже идет реализация нескольких концессионных проектов по созданию объектов обращения с ТКО. РЭО совместно с руководством региона будет создавать проектные компании для их реализации. Гендиректор РЭО добавил, что во время совещания обсуждался вопрос изысканий на земельных участках. Их проведут за счет регионального бюджета уже в этом месяце. По словам Буцаева, строительство новых объектов позволит Приморскому краю достичь показателей национального проекта «Экология». Об этом сообщает портал 56 orb.ru.
Сообщается, что проектно-сметная документация по данным объектам будет создана в следующем году. Общая стоимость объектов, которые реализуются на основе концессионных соглашений, составляет 17,8 миллиарда рублей. Они смогут обрабатывать 519 тонн ТКО в год.
Губернатор Приморья заявил, что данные договоренности позволят региону навести порядок в сфере обращения с отходами. Он добавил, что Приморский край определился с развитием данной отрасли. За последние годы в регионе накопились проблемы, среди которых в том числе и нехватка мощностей по переработке. Кожемяко отметил, что средства на реализацию проектов будут заложены в краевой бюджет на следующий год. Региональные власти закупят дополнительные контейнеры и мусоровозы, а РЭО поможет с приобретением мусоросортировочных станций. Поддержка Правительства РФ по лизингу техники даст возможность организовать систему по вывозу отходов и их переработке.