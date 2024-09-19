Буцаев и Кожемяко обсудили развитие инфраструктуры в Приморье

Губернатор Приморья заявил, что данные договоренности позволят региону навести порядок в сфере обращения с отходами. Он добавил, что Приморский край определился с развитием данной отрасли. За последние годы в регионе накопились проблемы, среди которых в том числе и нехватка мощностей по переработке. Кожемяко отметил, что средства на реализацию проектов будут заложены в краевой бюджет на следующий год. Региональные власти закупят дополнительные контейнеры и мусоровозы, а РЭО поможет с приобретением мусоросортировочных станций. Поддержка Правительства РФ по лизингу техники даст возможность организовать систему по вывозу отходов и их переработке.