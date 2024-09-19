Дожди и тучи ждут жителей Приморья 20 сентября — прогноз

20 сентября на погоду в Приморье ночью будет влиять атмосферный фронт, а днем — поле повышенного давления. Местами возможен слабый дождь. Ветер в ночное время будет южный, утром и днем — северо-западный умеренный или сильный, иногда очень сильный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +13°С, днем от +6 до +17°С.