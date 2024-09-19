Дожди и тучи ждут жителей Приморья 20 сентября — прогноз

Posted 19 сентября, 09:46
Published 19 сентября, 09:46
Modified 19 сентября, 09:48
Updated 19 сентября, 09:48
20 сентября на погоду в Приморье ночью будет влиять атмосферный фронт, а днем — поле повышенного давления. Местами возможен слабый дождь. Ветер в ночное время будет южный, утром и днем — северо-западный умеренный или сильный, иногда очень сильный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +13°С, днем от +6 до +17°С.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, кратковременный дождь возможен в начале ночи и перед закатом. Ветер будет юго-восточный умеренный или сильный, после полуночи и днем северный, затем северо-западный, сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +12°С, днем от +11 до +13°С.
В Уссурийске ожидается переменная облачность, осадков практически не предвидится. Ветер будет северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9°С, днем от +12 до +14°С.
В Находке также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный умеренный или сильный. Температура воздуха ночью колеблется от +12 до +14°С, днем от +16 до +18°С.
Температура воды в Амурском заливе составит +20°C, в заливе Находка — +16°C, в заливе Посьета — +20°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже в ближайшее время в Приморье серьезно похолодает.