Кроссовер перевернулся в массовой аварии во Владивостоке — фото

Posted 19 сентября, 05:14
Published 19 сентября, 05:14
Modified 19 сентября, 05:17
Updated 19 сентября, 05:17
Чудовищная авария с участием сразу трех авто случилась во Владивостоке на трассе Седанка — Патрокл.
Сообщается, что при перестроении водитель Mazda врезался в Subaru и Toyota. От сильного удара одна машина отлетела в леера, а вторая перевернулась.
Кроссовер опрокинулся на крышу из-за столкновения. Что случилось с водителем, не уточняется. Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. На месте работают специалисты службы аварийных комиссаров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором перевернулся автомобиль.