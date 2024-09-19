vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 05:14

Published 19 сентября, 05:14

Modified 19 сентября, 05:17

Updated 19 сентября, 05:17

Серьезная авария с участием трех авто и перевертышем случилась во Владивостоке

Кроссовер перевернулся в массовой аварии во Владивостоке — фото

19 сентября 2024, 05:14
Фото: svodka25

Серьезная авария с участием трех авто и перевертышем случилась во Владивостоке

Сюжет
Массовая авария
Массовая авария с перевертышем случилась на трассе во Владивостоке. Обстоятельства выясняют специалисты.

Чудовищная авария с участием сразу трех авто случилась во Владивостоке на трассе Седанка — Патрокл.

Сообщается, что при перестроении водитель Mazda врезался в Subaru и Toyota. От сильного удара одна машина отлетела в леера, а вторая перевернулась.

Фото: svodka25

Кроссовер опрокинулся на крышу из-за столкновения. Что случилось с водителем, не уточняется. Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. На месте работают специалисты службы аварийных комиссаров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором перевернулся автомобиль.

То ли девица, то ли молодец: детали жуткого ДТП с перевернутым Subaru в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Машина в кювете, колесо вырвано, фура на боку — массовая авария в Приморье — видеоЗакинул малолитражку на косогор: серьезное ДТП с фурой произошло в Приморье — видеоСпецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фото
#Новости#Владивосток#Скорая помощь#Трасса#Массовая авария#Приморский край#ДТП#Авария#Специалисты#Седанка#Происшествия#Toyota Vitz
Подпишитесь
Популярное