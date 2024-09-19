Этого ждали все: губернатор Приморья инициировал изменение системы вывоза мусора

Сделанные главой Приморья заявления актуальны для очень многих населенных пунктов региона, особенно тех, которые в летний период становятся местом отдыха жителей и гостей края. В летнее время единый оператор не справляется с объемами мусора, который складируется на контейнерных площадках. Особенно необходимы изменения в системе обращения с ТКО в рамках туристического развития региона — в Приморье создаются крупные круглогодичные объекты туризма, которые привлекут на территорию сотни тысяч отдыхающих, и существующая система окажется не готова к таким испытаниям.