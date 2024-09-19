Этого ждали все: губернатор Приморья инициировал изменение системы вывоза мусора

Posted 19 сентября, 02:14
Published 19 сентября, 02:14
Modified 19 сентября, 02:16
Updated 19 сентября, 02:16
Вчера, 18 сентября в ходе специального совещания глава края сделал важное и ожидаемое приморцами заявление — система вывоза мусора будет изменена, а главный ориентир в этой работе будет сделан на чистые контейнеры.
Главной причиной инициативы главы края стали многочисленные жалобы от жителей Приморья — для губернатора это, в первую очередь, сигнал о том, что в сфере обращения с отходами проводится недостаточная работа, начиная от количества контейнерных площадок, самих контейнеров, и заканчивая графиком вывоза мусора.
«Общее количество мест накопления ТКО в крае составляет 220 тысяч, из них — 19,2 тысячи контейнерных площадок, где установлено 42,4 тысячи баков. Мест накопления недостаточно. При этом руководители муниципалитетов заняли позицию, что вывоз мусора — это ответственность регионального оператора. Однако наведение чистоты на своих территориях, включая площадки для сбора мусора, — задача органов местного самоуправления. Сейчас мы формируем новую концепцию по обращению с отходами, определяем финансирование на эти цели. Главная цель — сделать отрасль эффективной», — обозначил губернатор.
Уже до конца сентября по поручению Олега Кожемяко главы муниципалитетов должны будут представить в минЖКХ перечень потребности в контейнерах и контейнерных площадках, а также предусмотреть в местном бюджете необходимое количество средств для их приобретения. Губернатор отдельно отметил, что финансирование на приобретение контейнеров должно осуществляться 50 на 50, то есть 50 процентов оплачивается за счет ПЭО, 50 процентов финансируют местные бюджеты.
Повсеместно в крае существует проблема, которая пока не решена единым оператором — договоры, заключенные на вывоз мусора между юрлицами и ПЭО, не соответствуют факту. То есть бизнес подбрасывает мусор на площадки, не заключая при этом договора, а перевозчики вынуждены вывозить его за свой счет.
Олег Кожемяко отметил, что с сентября этого года вступило в силу постановление Правительства РФ, обязывающее каждую компанию иметь контейнер для сбора ТКО в рамках расчетного норматива. Поэтому местные власти в срок до 1 декабря должны взять на контроль эту работу — обозначил губернатор.
Еще одно значимое изменение, которое произойдет в регионе по поручению губернатора, к процессу подключится цифровой контроль. Олег Кожемяко поручил минцифре Приморья усовершенствовать систему контроля оказания услуг по вывозу, фиксации подбросов и соблюдения чистоты на контейнерных площадках. Для этого ведомству необходимо расширить или создать платформу, которая позволит обеспечить фото- и видеофиксацию площадок накопления мусора, с выводом на дашборд консолидированных данных. Муниципалитеты должны будут выделить средства из бюджетов на установку камер фиксации при формировании новых площадок, а также обеспечить оборудованием существующие площадки.
«Наша совместная задача — построить необходимое количество площадок, установить на них контейнеры и обеспечить их чистоту. Необходимо каждому муниципалитету организовать работу по содержанию в надлежащем состоянии контейнерных площадок. Мы уходим от того, что эффективность работы перевозчика оценивается тем, сколько тонн мусора он привез на полигон. Сейчас критерием должна стать чистота контейнерной площадки», — заявил руководитель Приморья.
Сделанные главой Приморья заявления актуальны для очень многих населенных пунктов региона, особенно тех, которые в летний период становятся местом отдыха жителей и гостей края. В летнее время единый оператор не справляется с объемами мусора, который складируется на контейнерных площадках. Особенно необходимы изменения в системе обращения с ТКО в рамках туристического развития региона — в Приморье создаются крупные круглогодичные объекты туризма, которые привлекут на территорию сотни тысяч отдыхающих, и существующая система окажется не готова к таким испытаниям.
Староста села Андреевка в Хасанском округе, считающегося туристической Меккой, Юрий Богданов позитивно воспринял сделанные губернатором заявления — этот летний сезон был для общественника особенно трудным, в ежедневном режиме ему приходилось отслеживать нерадивых предпринимателей, которые подбрасывали мусор на сельские площадки, не имея при этом договор на вывоз.
«Давно пора в этой сфере наводить порядок. В нашей Андреевке, может, дополнительных контейнерных площадок и не нужно, но вот призвать к ответу базы отдыха, обязать их поставить свои контейнеры, заключить договор на вывоз, чтобы они добросовестно это все оплачивали и содержали свои контейнеры в чистоте, вот это очень нужно сделать. Ценным будет и видеофиксация — контроль качества оказания услуг, чтобы подрядчик, который занимается вывозом мусора, следил именно за чистотой контейнеров, а не считал количество выездов.
Этим летом я себе уже „инфаркт“ заработал, каждое утро объезжаю мусорные площадки, фиксирую нарушителей, провожу с ними беседы, пытаюсь призвать к ответу. Конечно, должного действия это не имеет, базы отдыха только о своем кошельке заботятся, о чистоте в селе мало кто думает. Сейчас базы готовятся к закрытию, поэтому на мусорные площадки началось настоящее паломничество — вывозят „нелегально“, под шумок все, что им больше не нужно. Мусора горы. А когда это все будет вывезено, а контейнеры станут чистыми, пока не понятно. Поэтому поддерживаем позицию губернатора — систему надо менять. Ждем позитивных изменений, когда все сделают, как обозначил Олег Николаевич, порядка в крае должно стать больше», — рассказал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Юрий Богданов.