Грядет дефицит красной икры? Эксперт заявил о низких объемах производства деликатеса

Posted 18 сентября 2024, 23:00
Published 18 сентября 2024, 23:00
Modified 18 сентября 2024, 23:00
Updated 18 сентября 2024, 23:00
Обсуждение цен на красную икру не сходили с новостной повестки приморских СМИ и пабликов все лето — с началом лососевой путины деликатес резко взлетел в цене, и мало кто из экспертов решался объяснить, по какой же причине это произошло. Москва «разводила» руками и утверждала, что объективных причин для такого резкого скачка просто нет.
«Восток-Медиа» в своих публикациях сделало предположение, основанное на прогнозных показателях «красных» уловов в этом рыболовном сезоне, которые ожидались ниже прошлогодних. Наши эксперты предположили, что причина резкого подорожания красной икры заключается именно в этом — рыбопромышленники и производители красного деликатеса «подсчитали» свои потенциальные прибыли, исходя из прогнозов по уловам, и взвинтили ценник до доселе небывалых 10, а где-то и 13 тысяч рублей за килограмм камчатской икры.
И вот вчера, 17 сентября на полях Международного рыбопромышленного форума глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о том, что в этом году производители икры выдали низкие объемы продукции из-за недолова лососей на Дальнем Востоке.
По прогнозам главы ведомства, производство красной икры в России в 2024 году снизится примерно до 11-13 тысяч тонн. Это, на минуточку, почти в два раза меньше, чем годом ранее — в 2023 году в стране произвели 24 тысячи тонн деликатеса.
«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год был неурожайный по лососю. Но объем будет, у нас такие выловы были и до этого», — сказал Илья Шестаков и добавил, что ранее обсуждаемый запрет на вывоз красной икры за пределы страны на этом фоне не рассматривается.
При этом глава Росрыболовства пояснил, что для потребителей этого количества икры будет вполне достаточно, в том числе и перед Новым годом, так что закупать красную икру впрок не нужно. Другое дело по каким ценам ее можно будет купить ближе к новогодним праздникам. Этот вопрос остается пока без ответа, но мы склонны думать, что после заявлений Шестакова продавцы икры снова могут поднять ценник.
Шестаков объяснил, в связи с чем произошло снижение объемов производства, связав это с низкими уловами лососей на Дальнем Востоке в этом году. В связи с особенностями жизненного цикла горбуши — основного вида промысла — показатели лососевой путины традиционно сравнивают в четные и нечетные годы. В 2022 году объем добычи лососевых в России составил 272 тысячи тонн, на 2024 год объем допустимого улова лососей по Дальневосточному бассейну был определен в 320 тысяч тонн.
Но прогнозы по допустимому улову в этом сезоне не сбылись — рыбаки-дальневосточники смогли выловить почти 220 тысяч тонн, это более чем в два раза меньше прошлогоднего уровня добычи. Так что рынок красного деликатеса еще может «потрясти» очередная волна подорожания, а, возможно, и ажиотажа. Хотя, как бы сказали в Москве, объективных причин для этого нет — у продавцов есть еще запасы не проданной икры прошлогоднего улова. Пусть это не та желанная свежая икорочка, но и в прошлогодних залежах можно найти вполне достойное качество, ну, и цена не такая кусачая.
Кстати, рынок красной икры в скором времени, видимо, ожидает еще одно изменение — в ГОСТе по производству баночной красной икры лососей готовятся поправки по снижению массовой доли соли. Правда, эксперты еще не определились, до какого уровня ее нужно снизить, и сам документ еще не готов, но то, что это произойдет, не приходится сомневаться.
Такое решение пришло в связи с запросом потребителей на менее соленые продукты. Однако дискуссия: каким должно быть снижение в икорном ГОСТе — еще продолжается.
«Поправки в ГОСТ требуют серьезного, детального обсуждения с производителями. Решение не должно привести к снижению безопасности, доступности, а также вкусовых характеристик продукции», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев и добавил, что консолидированную позицию по этому вопросу еще предстоит сформировать.
В Рыбном союзе поддерживают позицию ученого сообщества о том, что опустить порог можно до 3-х процентов. Убирать его совсем нельзя, так как это может привести к потере качества и доверия к ГОСТу, отметил председатель объединения Александр Панин.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что «красный» деликатес, привычный для приморцев, теперь можно назвать редкой экзотикой на столах жителей региона. Цены преодолели все мыслимые и немыслимые рекорды. Таких цен продавцы и покупатели не припомнят. Наш эксперт объяснил, с чем связан такой ценовой «полет».