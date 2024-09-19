Грядет дефицит красной икры? Эксперт заявил о низких объемах производства деликатеса

Но прогнозы по допустимому улову в этом сезоне не сбылись — рыбаки-дальневосточники смогли выловить почти 220 тысяч тонн, это более чем в два раза меньше прошлогоднего уровня добычи. Так что рынок красного деликатеса еще может «потрясти» очередная волна подорожания, а, возможно, и ажиотажа. Хотя, как бы сказали в Москве, объективных причин для этого нет — у продавцов есть еще запасы не проданной икры прошлогоднего улова. Пусть это не та желанная свежая икорочка, но и в прошлогодних залежах можно найти вполне достойное качество, ну, и цена не такая кусачая.