«Когда полжизни ездил на „японке“»: Range Rover устроил удивительное ДТП в Приморье

Posted 19 сентября, 07:01
Published 19 сентября, 07:01
Modified 19 сентября, 07:03
Updated 19 сентября, 07:03
В краевой столице на улице Нейбута приключилось необычное происшествие. Рулевой премиального авто протаранил две припаркованные машины, двигаясь по придомовой территории.
Приморцы негодуют, почему произошел такой инцидент.
«Да серенький виноват, он „жопку“ не спрятал»;
«Когда полжизни ездил на японских тачках, а потом пересел на „Ренджа“»;
«Залип в телефон, наверное».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке на камеру видеонаблюдения попало жесткое дорожное происшествие.