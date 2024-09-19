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Posted 19 сентября, 07:01

Published 19 сентября, 07:01

Modified 19 сентября, 07:03

Updated 19 сентября, 07:03

«Когда полжизни ездил на „японке“»: Range Rover устроил удивительное ДТП в Приморье

«Когда полжизни ездил на „японке“»: Range Rover устроил удивительное ДТП в Приморье

19 сентября 2024, 07:01
Фото: 1MI
Сюжет
Происшествие
Автомобилист слегка не вписался, проезжая во дворе дома во Владивостоке. В итоге пострадали две машины, которые просто стояли около многоэтажки.

В краевой столице на улице Нейбута приключилось необычное происшествие. Рулевой премиального авто протаранил две припаркованные машины, двигаясь по придомовой территории.

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Приморцы негодуют, почему произошел такой инцидент.

«Да серенький виноват, он „жопку“ не спрятал»;
«Когда полжизни ездил на японских тачках, а потом пересел на „Ренджа“»;
«Залип в телефон, наверное».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке на камеру видеонаблюдения попало жесткое дорожное происшествие.

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