Медведь пытался перелезть через ограду на трассе — видео

Posted 19 сентября, 07:51
Published 19 сентября, 07:51
Modified 19 сентября, 07:53
Updated 19 сентября, 07:53
Медведь собирался на зимовку, но не смог перепрыгнуть через ограду. В сети появилось видео с бурый мишкой, который пытался перелезть через ограждение на трассе. В сети утверждали, что ролик снят в Раздольном в Приморском крае.
Позже выяснилось, что мишку заметили на Камчатке, в Елизовском районе: там есть свой поселок Раздольное. Местные жители наблюдали там за громадным медведем возле дороги, уходящей из населенного пункта.
Огромный зверь тщательно подготовился к предстоящей зимовке — он наелся до отвала и, из-за объемных боков, не смог перебраться через ограду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о медведе, который попал на видео в центре Владивостока.