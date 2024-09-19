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Posted 19 сентября, 07:51

Published 19 сентября, 07:51

Modified 19 сентября, 07:53

Updated 19 сентября, 07:53

Медведь пытался перелезть через ограду на трассе — видео

Медведь пытался перелезть через ограду на трассе — видео

19 сентября 2024, 07:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дорога
В новых медиа появилось видео с бурым медведем, который пытался перелезть через ограду на трассе. В некоторых телеграм-каналах утверждали, что оно снято в Приморье.

Медведь собирался на зимовку, но не смог перепрыгнуть через ограду. В сети появилось видео с бурый мишкой, который пытался перелезть через ограждение на трассе. В сети утверждали, что ролик снят в Раздольном в Приморском крае.

Позже выяснилось, что мишку заметили на Камчатке, в Елизовском районе: там есть свой поселок Раздольное. Местные жители наблюдали там за громадным медведем возле дороги, уходящей из населенного пункта.

Видео: novosti_primorye25.

Огромный зверь тщательно подготовился к предстоящей зимовке — он наелся до отвала и, из-за объемных боков, не смог перебраться через ограду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о медведе, который попал на видео в центре Владивостока.

Вот это поворот: медведь на центральной площади Владивостока попал на камеру
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#Общество#Видео#Дальний Восток#Дорога#Владивосток#Камчатка#Трасса#Медведь#Приморье#Раздольное#Центр#Местные жители
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