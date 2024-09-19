Мороженое фабрики «УРСА» — «Лучший товар Приморья»

Posted 19 сентября, 08:05
Published 19 сентября, 08:05
Modified 19 сентября, 09:07
Updated 19 сентября, 09:07
Победу в номинации «Продовольственные товары» одержали уже полюбившиеся жителям и гостям Приморья пломбир сырный «Москва», пломбир крем-брюле «Чарли», пломбир ванильный «Чарли», пломбир ванильный в стаканчике «Кедровый», пломбир ванильный «Кедровый», пломбир в сахарном рожке «Виноград в шоколаде».
Каждый, кто пробовал это восхитительное мороженое, знает, насколько оно вкусное и как от него буквально невозможно оторваться. А секрет, оказывается, прост: нужно просто подбирать правильные, самые натуральные и качественные ингредиенты.
— Мы последовательно вкладывали в наше мороженое все самое лучшее: отбирали поставщиков самых качественных ингредиентов — молока, масла, орехов, ягод и шоколада, сотрудничали с признанными лидерами в области дизайна упаковки для того, чтобы этикетка отражала все то, что мы вкладываем в наш продукт. Одно из основных правил в нашей работе — жесточайший контроль качества и постоянные исследования в собственной лаборатории, — рассказала Татьяна Самойленко, директор фабрики мороженого.
Кстати, эти дипломы, которыми «УРСА» по праву гордится, далеко не первые награды, коих удостоена продукция фабрики. В 2024 году на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» в Москве фабрика мороженого «УРСА» получила сразу три диплома в конкурсе «Выбор сетей». Наград удостоились «Прага», «Сочи» и «Марракеш».