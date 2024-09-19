Мороженое фабрики «УРСА» — «Лучший товар Приморья»

Кстати, эти дипломы, которыми «УРСА» по праву гордится, далеко не первые награды, коих удостоена продукция фабрики. В 2024 году на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» в Москве фабрика мороженого «УРСА» получила сразу три диплома в конкурсе «Выбор сетей». Наград удостоились «Прага», «Сочи» и «Марракеш».