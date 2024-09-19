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Posted 19 сентября, 08:05

Published 19 сентября, 08:05

Modified 19 сентября, 09:07

Updated 19 сентября, 09:07

Мороженое фабрики «УРСА» — «Лучший товар Приморья»

Мороженое фабрики «УРСА» — «Лучший товар Приморья»

19 сентября 2024, 08:05
Фото: «УРСА»
Сюжет
Награда
Реклама. ООО "Фабрика Мороженого". erid: LjN8KXai7
Мороженое фабрики «УРСА» — натуральное, с яркими, оригинальными вкусами — любят, да что там, очень любят в Приморье. А теперь высочайшее качество продукции «УРСА» помогло этому дивному лакомству получить сразу шесть дипломов на конкурсе «Лучший товар Приморья».

Победу в номинации «Продовольственные товары» одержали уже полюбившиеся жителям и гостям Приморья пломбир сырный «Москва», пломбир крем-брюле «Чарли», пломбир ванильный «Чарли», пломбир ванильный в стаканчике «Кедровый», пломбир ванильный «Кедровый», пломбир в сахарном рожке «Виноград в шоколаде».

Фото: «УРСА»

Каждый, кто пробовал это восхитительное мороженое, знает, насколько оно вкусное и как от него буквально невозможно оторваться. А секрет, оказывается, прост: нужно просто подбирать правильные, самые натуральные и качественные ингредиенты.

— Мы последовательно вкладывали в наше мороженое все самое лучшее: отбирали поставщиков самых качественных ингредиентов — молока, масла, орехов, ягод и шоколада, сотрудничали с признанными лидерами в области дизайна упаковки для того, чтобы этикетка отражала все то, что мы вкладываем в наш продукт. Одно из основных правил в нашей работе — жесточайший контроль качества и постоянные исследования в собственной лаборатории, — рассказала Татьяна Самойленко, директор фабрики мороженого.
Фото: «УРСА»

Кстати, эти дипломы, которыми «УРСА» по праву гордится, далеко не первые награды, коих удостоена продукция фабрики. В 2024 году на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» в Москве фабрика мороженого «УРСА» получила сразу три диплома в конкурсе «Выбор сетей». Наград удостоились «Прага», «Сочи» и «Марракеш».

#Новости#Владивосток#Мороженое#Награда#Приморский край
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