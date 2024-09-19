Огромная красная Луна озарила небо над Приморским краем в полнолуние — фото

В некоторых районах края светило показалось оранжевым или даже красным.

Жители Приморья смогли наблюдать в небе удивительную картину. Привычная всем Луна приблизилась к Земле настолько, что казалась огромной.

В сети появилось множество фото удивительной красоты. До этого в Приморье редко удавалось запечатлеть полную луну красного оттенка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье видели удивительное голубое существо на чёрных «ножках».

Удивительное зрелище: голубое создание на чёрных «ножках» заметили в Приморье — видео

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