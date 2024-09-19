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Posted 19 сентября, 04:01

Published 19 сентября, 04:01

Modified 19 сентября, 04:03

Updated 19 сентября, 04:03

Огромная красная Луна озарила небо над Приморским краем в полнолуние — фото

Огромная красная Луна озарила небо над Приморским краем в полнолуние — фото

19 сентября 2024, 04:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Природа
Удивительное и редкое зрелище открылось жителям Приморья. Во многих районах края ночью можно было наблюдать огромную красную луну.

Жители Приморья смогли наблюдать в небе удивительную картину. Привычная всем Луна приблизилась к Земле настолько, что казалась огромной.

В некоторых районах края светило показалось оранжевым или даже красным.

Фото: Svodka25

Впечатляющее зрелище жители края снимали на камеры.

Фото: Svodka25

В сети появилось множество фото удивительной красоты. До этого в Приморье редко удавалось запечатлеть полную луну красного оттенка.

Фото: Svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье видели удивительное голубое существо на чёрных «ножках».

Удивительное зрелище: голубое создание на чёрных «ножках» заметили в Приморье — видео
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