Огромная красная Луна озарила небо над Приморским краем в полнолуние — фото

Posted 19 сентября, 04:01
Published 19 сентября, 04:01
Modified 19 сентября, 04:03
Updated 19 сентября, 04:03
Жители Приморья смогли наблюдать в небе удивительную картину. Привычная всем Луна приблизилась к Земле настолько, что казалась огромной.
В некоторых районах края светило показалось оранжевым или даже красным.
Впечатляющее зрелище жители края снимали на камеры.
В сети появилось множество фото удивительной красоты. До этого в Приморье редко удавалось запечатлеть полную луну красного оттенка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье видели удивительное голубое существо на чёрных «ножках».