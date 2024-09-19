Отдых с умом: шахматные турниры и тренировки, интеллектуальные квизы и многое другое

Любой желающий может здесь сыграть в шашки, сеги, го, шахматы развлечься настольными играми или научиться самостоятельно их создавать, а также посетить творческую встречу, а вечером посмотреть кино. В павильон можно приходит как компанией, так и одному — здесь всегда найдется занятие на любой вкус.