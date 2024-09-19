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Posted 19 сентября, 03:45

Published 19 сентября, 03:45

Modified 19 сентября, 03:47

Updated 19 сентября, 03:47

Популярные артисты выступят на двух праздниках во Владивостоке в сентябре

Популярные артисты выступят на двух праздниках во Владивостоке в сентябре

19 сентября 2024, 03:45
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Фестиваль
Во Владивостоке пройдут два мероприятия, на которых споют звезды отечественной эстрады. Кто и когда выступит в центре столицы Приморья? — узнаете в материале.

Первый осенний месяц закончится насыщенно у жителей дальневосточной столицы. Ведь с 27 по 28 сентября состоится фестиваль «Приморские муссоны». Эффектным завершением грандиозного события на набережной Цесаревича будет выступление российской певицы Максим.

Затем, 29 сентября, Владивосток отметит День тигра. Насыщенная программа запланирована до глубокого вечера. В 16:00 начнется концерт, на котором выступят знаменитый бард Олег Митяев и популярная группа «Моя Мишель». В 21:00 небо столицы Приморья украсят салюты.

Тиграми и муссонами завершится сентябрь во Владивостоке
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Горожане остались довольны выбором артистов.

«Слышал ее выступление вживую, голос сильный. Молодец»;
«Будем в унисон петь тот самый хит»;
«Да, она действительно талантливая. Я сходила бы на концерт»;
«Всем угодить никогда не получится. Лично мне нравится выбор артистов в последнее время».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошел общегородской праздник День знаний.

Грандиозный праздник в честь Дня знаний пройдет во Владивостоке
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