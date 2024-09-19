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Posted 19 сентября 2024, 02:31

Published 19 сентября 2024, 02:31

Modified 19 сентября 2024, 02:33

Updated 19 сентября 2024, 02:33

Страшный пожар унес жизнь женщины в Смоляниново в Приморье

19 сентября 2024, 02:31
Сюжет
Пожар
В Смоляниново в Приморском крае случился пожар, в результате которого погибла женщина. Спасатели нашли ее тело в одной из комнат в многоквартирном доме.

Аварийный режим работы электротехники привел к гибели жительницы Шкотовского района в Приморье.

Утром 18 сентября в поселке городского типа Смоляниново произошло возгорание в двухэтажном доме, из-за пожара погибла женщина 1935 года рождения. Ее тело нашли спасатели во время ликвидации огня.

Специалисты выяснили, что поднятие напряжения в электрической сети вызвало возгорание проводки холодильника. Пожар начался на кухне квартиры. Причина — аварийная работа электрооборудования, об этом рассказал начальник отдела контроля и профилактики Шкотовского муниципального района Сергей Ященко.

Спасатели МЧС отмечают, что для собственной безопасности важно:

  • использовать только исправную электротехнику;
  • доверять ремонт бытовых приборов специалистам;
  • проверять состояние электропроводки;
  • установить пожарную сигнализацию;
  • приобрести огнетушитель.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске в Приморье.

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