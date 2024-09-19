Страшный пожар унес жизнь женщины в Смоляниново в Приморье

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В Смоляниново в Приморском крае случился пожар, в результате которого погибла женщина. Спасатели нашли ее тело в одной из комнат в многоквартирном доме.