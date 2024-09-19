Страшный пожар унес жизнь женщины в Смоляниново в Приморье

Posted 19 сентября 2024, 02:31
Published 19 сентября 2024, 02:31
Modified 19 сентября 2024, 02:33
Updated 19 сентября 2024, 02:33
Аварийный режим работы электротехники привел к гибели жительницы Шкотовского района в Приморье.
Утром 18 сентября в поселке городского типа Смоляниново произошло возгорание в двухэтажном доме, из-за пожара погибла женщина 1935 года рождения. Ее тело нашли спасатели во время ликвидации огня.
Специалисты выяснили, что поднятие напряжения в электрической сети вызвало возгорание проводки холодильника. Пожар начался на кухне квартиры. Причина — аварийная работа электрооборудования, об этом рассказал начальник отдела контроля и профилактики Шкотовского муниципального района Сергей Ященко.
Спасатели МЧС отмечают, что для собственной безопасности важно:
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Уссурийске в Приморье.