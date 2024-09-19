Строительство пандуса для пешеходов завершается во Владивостоке

Posted 19 сентября, 05:08
Published 19 сентября, 05:08
Modified 19 сентября, 05:10
Updated 19 сентября, 05:10
Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал: работы ведёт подрядная организация — ООО «Клевер».
— Уже завершён монтаж железобетонных конструкций и выполнены штукатурные работы на подпорной стене. Сейчас активно идет демонтаж асфальтового покрытия, — подчеркнул глава города.
Работы будут завершены до конца ноября 2024 года, осталось залить фундамент пандуса и смонтировать все необходимое оборудование.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие праздники ждут Владивосток в конце сентября.