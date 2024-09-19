Строительство пандуса для пешеходов завершается во Владивостоке

Во Владивостоке достраивают новый пешеходный пандус

Сюжет Благоустройство

Во Владивостоке в районе перекрестка на остановке «Авангард» на улице Светланской завершается строительство пандуса для пешеходов. Он позволит горожанам спокойно передвигаться вдоль дороги и сделает путь безопасным.