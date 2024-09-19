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Posted 19 сентября, 05:08

Published 19 сентября, 05:08

Modified 19 сентября, 05:10

Updated 19 сентября, 05:10

Во Владивостоке достраивают новый пешеходный пандус

Строительство пандуса для пешеходов завершается во Владивостоке

19 сентября 2024, 05:08
Фото: shestakovblog

Во Владивостоке достраивают новый пешеходный пандус

Сюжет
Благоустройство
Во Владивостоке в районе перекрестка на остановке «Авангард» на улице Светланской завершается строительство пандуса для пешеходов. Он позволит горожанам спокойно передвигаться вдоль дороги и сделает путь безопасным.

Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале рассказал: работы ведёт подрядная организация — ООО «Клевер».

— Уже завершён монтаж железобетонных конструкций и выполнены штукатурные работы на подпорной стене. Сейчас активно идет демонтаж асфальтового покрытия, — подчеркнул глава города.

Работы будут завершены до конца ноября 2024 года, осталось залить фундамент пандуса и смонтировать все необходимое оборудование.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие праздники ждут Владивосток в конце сентября.

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#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство#Приморский край
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