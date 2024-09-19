Все силы ГАИ выйдут на дороги: массовые рейды начинаются в Приморском крае

Также в ГАИ напомнили: если вы заметили на дороге водителей, ведущих себя неадекватно, не стесняйтесь проявить гражданскую позицию, позвоните в органы внутренних дел, сообщите о происходящем. Звонок спасет жизнь самого нарушителя и тех, кто может оказаться на его пути.