Все силы ГАИ выйдут на дороги: массовые рейды начинаются в Приморском крае

Posted 19 сентября, 06:50
Published 19 сентября, 06:50
Modified 19 сентября, 06:52
Updated 19 сентября, 06:52
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю подчеркнули: прежде всего рейды направлены на предупреждение грубых нарушений ПДД, в частности, будут выявляться водители, севшие за руль «под градусом», те, кто управляет автомобилем, не имея прав или же будучи лишенным этих самых прав за прежние грешки.
— В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы, — отметили в пресс-службе ведомства.
Также в ГАИ напомнили: если вы заметили на дороге водителей, ведущих себя неадекватно, не стесняйтесь проявить гражданскую позицию, позвоните в органы внутренних дел, сообщите о происходящем. Звонок спасет жизнь самого нарушителя и тех, кто может оказаться на его пути.
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