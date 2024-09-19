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Posted 19 сентября, 06:50

Published 19 сентября, 06:50

Modified 19 сентября, 06:52

Updated 19 сентября, 06:52

Массовые рейды на дорогах Приморского края проведет госавтоинспекция

Все силы ГАИ выйдут на дороги: массовые рейды начинаются в Приморском крае

19 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI

Массовые рейды на дорогах Приморского края проведет госавтоинспекция

Сюжет
ГАИ
В течение трёх дней — с 20-го по 22 сентября госавтоинспекция Приморского края будет проводить на дорогах массовые рейды. Они направлены на выявление нарушителей ПДД и профилактику возможных происшествий.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю подчеркнули: прежде всего рейды направлены на предупреждение грубых нарушений ПДД, в частности, будут выявляться водители, севшие за руль «под градусом», те, кто управляет автомобилем, не имея прав или же будучи лишенным этих самых прав за прежние грешки.

— В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы, — отметили в пресс-службе ведомства.
Видео: prim_police.

Также в ГАИ напомнили: если вы заметили на дороге водителей, ведущих себя неадекватно, не стесняйтесь проявить гражданскую позицию, позвоните в органы внутренних дел, сообщите о происходящем. Звонок спасет жизнь самого нарушителя и тех, кто может оказаться на его пути.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о тяжёлой аварии во Владивостоке.

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