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Posted 20 сентября, 03:46

Published 20 сентября, 03:46

Modified 20 сентября, 03:48

Updated 20 сентября, 03:48

Белорусские автобусы могут пополнить ряды маршруток Владивостока

Белорусские автобусы могут пополнить ряды маршруток Владивостока

20 сентября 2024, 03:46
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
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Автобусы
Во Владивостоке планируется увеличение муниципального автопарка. Но в России сейчас большой спрос на автобусы, приобрести большую партию машин не удается. Поэтому администрация города планирует закупить транспорт в Республике Беларусь.

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков сообщил, что администрация города приобретет еще 30 общественных автобусов. Такое решение было принято во время рабочего визита главы Владивостока в Минск.

«В рамках визита в Минск мы посетили ряд автозаводов и предприятий, чтобы лично увидеть и оценить производимые машины, а также обсудить вопросы сотрудничества. Общественный транспорт — это приоритетное для нас направление. Нам важно, чтобы автопарк пополнялся новыми и современными автобусами. Большое количество заказов на российских предприятиях не позволяет нам закупить партию машин в этом году, поэтому мы в том числе рассматриваем предприятия Республики Беларусь», — отметил Константин Шестаков.

Также мэр подчеркнул, специалисты подготовят все необходимые документы для того, чтобы начать конкурсную процедуру по заключению лизингового контракта.

К слову, за последние три года парк автопредприятий значительно обновился, — в городе появились 292 новых автобуса разных классов. В текущем году администрация приморской столицы закупила 20 транспортных средств отечественных производителей ЛиАЗ и ПАЗ. Ранее Константин Шестаков поручил обновить транспорт муниципального предприятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что современные троллейбусы начали курсировать по Владивостоку.

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