Белорусские автобусы могут пополнить ряды маршруток Владивостока

К слову, за последние три года парк автопредприятий значительно обновился, — в городе появились 292 новых автобуса разных классов. В текущем году администрация приморской столицы закупила 20 транспортных средств отечественных производителей ЛиАЗ и ПАЗ. Ранее Константин Шестаков поручил обновить транспорт муниципального предприятия.