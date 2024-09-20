Белорусские автобусы могут пополнить ряды маршруток Владивостока

Posted 20 сентября, 03:46
Published 20 сентября, 03:46
Modified 20 сентября, 03:48
Updated 20 сентября, 03:48
Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков сообщил, что администрация города приобретет еще 30 общественных автобусов. Такое решение было принято во время рабочего визита главы Владивостока в Минск.
«В рамках визита в Минск мы посетили ряд автозаводов и предприятий, чтобы лично увидеть и оценить производимые машины, а также обсудить вопросы сотрудничества. Общественный транспорт — это приоритетное для нас направление. Нам важно, чтобы автопарк пополнялся новыми и современными автобусами. Большое количество заказов на российских предприятиях не позволяет нам закупить партию машин в этом году, поэтому мы в том числе рассматриваем предприятия Республики Беларусь», — отметил Константин Шестаков.
Также мэр подчеркнул, специалисты подготовят все необходимые документы для того, чтобы начать конкурсную процедуру по заключению лизингового контракта.
К слову, за последние три года парк автопредприятий значительно обновился, — в городе появились 292 новых автобуса разных классов. В текущем году администрация приморской столицы закупила 20 транспортных средств отечественных производителей ЛиАЗ и ПАЗ. Ранее Константин Шестаков поручил обновить транспорт муниципального предприятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что современные троллейбусы начали курсировать по Владивостоку.