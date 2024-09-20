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Posted 20 сентября 2024, 07:23

Published 20 сентября 2024, 07:23

Modified 20 сентября 2024, 07:25

Updated 20 сентября 2024, 07:25

«Дорога — не место для потасовок»: агрессивный мужчина напал на авто в Приморье

«Дорога — не место для потасовок»: агрессивный мужчина напал на авто в Приморье

20 сентября 2024, 07:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Столица
Нешуточный конфликт произошел прямо на проезжей части в пригороде Владивостока. Приморцы шокированы произошедшим инцидентом.

Разборка между водителей микроавтобуса и парнями на внедорожнике случилась в дальневосточной столице. Произошедшее возмутило не только очевидцев, но и подписчиков новых медиа.

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«Может водитель микрика разозлил их? Мы же не знаем причины конфликта»;
«И что? Дорога — это не место для разборок. Они подвергали опасности других участников движения»;
«Пусть сто раз будет не прав водитель автобуса. Такое вытворять недопустимо»;
«Съезжайте на обочину и ругайтесь. Других не втягивайте в опасные дела на дороге».

Ранее «Восток-Медиа» писало о тяжелых последствиях конфликта между владивостокцами в одном из многоквартирных домов.

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