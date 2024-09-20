«Дорога — не место для потасовок»: агрессивный мужчина напал на авто в Приморье

Posted 20 сентября, 07:23
Published 20 сентября, 07:23
Modified 20 сентября, 07:25
Updated 20 сентября, 07:25
Разборка между водителей микроавтобуса и парнями на внедорожнике случилась в дальневосточной столице. Произошедшее возмутило не только очевидцев, но и подписчиков новых медиа.
«Может водитель микрика разозлил их? Мы же не знаем причины конфликта»;
«И что? Дорога — это не место для разборок. Они подвергали опасности других участников движения»;
«Пусть сто раз будет не прав водитель автобуса. Такое вытворять недопустимо»;
«Съезжайте на обочину и ругайтесь. Других не втягивайте в опасные дела на дороге».
Ранее «Восток-Медиа» писало о тяжелых последствиях конфликта между владивостокцами в одном из многоквартирных домов.