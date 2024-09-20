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Posted 20 сентября, 07:57

Published 20 сентября, 07:57

Modified 20 сентября, 08:00

Updated 20 сентября, 08:00

ДТП с грузовиком и водителем без прав покалечило людей в Приморье — фото

ДТП с грузовиком и водителем без прав покалечило людей в Приморье — фото

20 сентября 2024, 07:57
Фото: prim_police
Сюжет
Травмы
ДТП случилось на 643 км трассы Хабаровск-Владивосток в Приморье, оба водителя пострадали. Выяснилось, что у одного из них не было водительских прав.

На 643-м километре трассы А-370 «Хабаровск-Владивосток» в Приморском крае столкнулись два автомобиля. Водитель грузовика Mazda Titan не занял нужное положение на дороге перед поворотом и столкнулся с Toyota Crown.

Оба водителя получили различные травмы в результате аварии. У водителя грузовика стаж вождения составляет 25 лет, прежде его привлекали к административной ответственности всего один раз за текущий год.

Установлено, что 21-летний водитель Toyota Crown не обучался управлению транспортным средством и не имеет водительских прав. Его привлекали к административной ответственности семь раз в 2024 году.

По факту ДТП начато расследование по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении Правил дорожного движения, которое причинило вред здоровью людей. Проводятся необходимые проверки, после чего будет принято решение в соответствии с законодательством России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае.

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