ДТП с грузовиком и водителем без прав покалечило людей в Приморье — фото

Posted 20 сентября, 07:57
Published 20 сентября, 07:57
Modified 20 сентября, 08:00
Updated 20 сентября, 08:00
На 643-м километре трассы А-370 «Хабаровск-Владивосток» в Приморском крае столкнулись два автомобиля. Водитель грузовика Mazda Titan не занял нужное положение на дороге перед поворотом и столкнулся с Toyota Crown.
Оба водителя получили различные травмы в результате аварии. У водителя грузовика стаж вождения составляет 25 лет, прежде его привлекали к административной ответственности всего один раз за текущий год.
Установлено, что 21-летний водитель Toyota Crown не обучался управлению транспортным средством и не имеет водительских прав. Его привлекали к административной ответственности семь раз в 2024 году.
По факту ДТП начато расследование по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении Правил дорожного движения, которое причинило вред здоровью людей. Проводятся необходимые проверки, после чего будет принято решение в соответствии с законодательством России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем в Приморском крае.