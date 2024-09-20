«И не боятся ведь»: милые зверята все чаще подходят к людям во Владивостоке — видео

Белки стали довольно часто спускаться с деревьев к людям, сообщают очевидцы. Милые создания, вероятно, не видят опасности в горожанах, так как позволяют им подойти совсем близко. А приморцы и рады, ведь появилась замечательная возможность запечатлеть хвостатых милашек в отличных ракурсах.