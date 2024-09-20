«И не боятся ведь»: милые зверята все чаще подходят к людям во Владивостоке — видео

Posted 20 сентября, 05:08
Published 20 сентября, 05:08
Modified 20 сентября, 05:10
Updated 20 сентября, 05:10
Белки стали довольно часто спускаться с деревьев к людям, сообщают очевидцы. Милые создания, вероятно, не видят опасности в горожанах, так как позволяют им подойти совсем близко. А приморцы и рады, ведь появилась замечательная возможность запечатлеть хвостатых милашек в отличных ракурсах.
К слову, порой зверьки ведут себя совсем неосмотрительно.
«Два дня подряд белка, я так подозреваю одна и та же, кидалась под колеса на повороте к детскому саду. И не просто бежала под машину, а останавливалась посередине дороги и сидела. Надеюсь, ее никто не задавил в итоге, но я впервые видела такое поведение. Обычно они убегают», — поделилась жительница краевой столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что белочка прогулялась с людьми в сквере на Столетии.