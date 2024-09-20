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Posted 20 сентября, 05:08

Published 20 сентября, 05:08

Modified 20 сентября, 05:10

Updated 20 сентября, 05:10

Белочка подошла очень близко к жителю Приморского края

«И не боятся ведь»: милые зверята все чаще подходят к людям во Владивостоке — видео

20 сентября 2024, 05:08
Фото: 1MI

Белочка подошла очень близко к жителю Приморского края

Сюжет
Животные
В Приморье лесные обитатели не только покидают свои гнезда, но и с интересом наблюдают за людьми, забывая о собственной безопасности.

Белки стали довольно часто спускаться с деревьев к людям, сообщают очевидцы. Милые создания, вероятно, не видят опасности в горожанах, так как позволяют им подойти совсем близко. А приморцы и рады, ведь появилась замечательная возможность запечатлеть хвостатых милашек в отличных ракурсах.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, порой зверьки ведут себя совсем неосмотрительно.

«Два дня подряд белка, я так подозреваю одна и та же, кидалась под колеса на повороте к детскому саду. И не просто бежала под машину, а останавливалась посередине дороги и сидела. Надеюсь, ее никто не задавил в итоге, но я впервые видела такое поведение. Обычно они убегают», — поделилась жительница краевой столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что белочка прогулялась с людьми в сквере на Столетии.

Нежданно-негаданно белочка пришла к жителям Владивостока — фото
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