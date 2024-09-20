Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье

Важно отметить, обвиняемого заключили под стражу и неспроста. Оказывается, приморец подозревается в незаконном деянии, за которое он может лишиться свободы на срок до шести лет. Более того, фигурант был судим ранее, сейчас мужчина состоит под административным надзором.