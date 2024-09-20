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Posted 20 сентября, 00:08

Published 20 сентября, 00:08

Modified 20 сентября, 00:10

Updated 20 сентября, 00:10

Мужчина может лишиться свободы после похищения собачьей цепи в Приморском крае

Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье

20 сентября 2024, 00:08
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина может лишиться свободы после похищения собачьей цепи в Приморском крае

Сюжет
Кража
Злоумышленник залез в чужое жилье и совершил весьма необычную кражу, — мужчине приглянулись не только элементы собачьего гардероба, его также потянуло на вкусненькое.

В поселке Хрустальный мужчина залез в чужую квартиру и украл странный набор вещей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Грабитель присвоил мобильный телефон, собачьи цепь и ошейник, а также продукты. Общая сумма ущерба составила 4 085 рублей.

Важно отметить, обвиняемого заключили под стражу и неспроста. Оказывается, приморец подозревается в незаконном деянии, за которое он может лишиться свободы на срок до шести лет. Более того, фигурант был судим ранее, сейчас мужчина состоит под административным надзором.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Дальнереченска подкупал избирателей в период выборов.

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