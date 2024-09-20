Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье

Posted 20 сентября, 00:08
Published 20 сентября, 00:08
Modified 20 сентября, 00:10
Updated 20 сентября, 00:10
В поселке Хрустальный мужчина залез в чужую квартиру и украл странный набор вещей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Грабитель присвоил мобильный телефон, собачьи цепь и ошейник, а также продукты. Общая сумма ущерба составила 4 085 рублей.
Важно отметить, обвиняемого заключили под стражу и неспроста. Оказывается, приморец подозревается в незаконном деянии, за которое он может лишиться свободы на срок до шести лет. Более того, фигурант был судим ранее, сейчас мужчина состоит под административным надзором.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Дальнереченска подкупал избирателей в период выборов.