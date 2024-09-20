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Posted 20 сентября, 11:01

Published 20 сентября, 11:01

Modified 20 сентября, 11:01

Updated 20 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: «садик-убийца», огромные косатки и отключение электричества

Картина дня в Приморье: «садик-убийца», огромные косатки и отключение электричества

20 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

«Садик-убийца»

Материалы с крыши детского сада во Владивостоке разлетаются по территории из-за сильнейшего ветра. Некоторым мамам приходится закрывать собой детей.

Огромные косатки

В Приморье рыбаки заметили дружелюбную стаю косаток, которая подплыла к резиновой лодке в районе Рудной Пристани.

«Сейчас врежется»: огромные косатки окружили рыбацкую лодку в Приморье — видео
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Отключение электричества

Около сотни жилых домов в Первомайском районе Владивостока остались без электроэнергии.

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