Картина дня в Приморье: «садик-убийца», огромные косатки и отключение электричества

Posted 20 сентября, 11:01
Published 20 сентября, 11:01
Modified 20 сентября, 11:01
Updated 20 сентября, 11:01
«Садик-убийца»
Материалы с крыши детского сада во Владивостоке разлетаются по территории из-за сильнейшего ветра. Некоторым мамам приходится закрывать собой детей.
Огромные косатки
В Приморье рыбаки заметили дружелюбную стаю косаток, которая подплыла к резиновой лодке в районе Рудной Пристани.
Отключение электричества
Около сотни жилых домов в Первомайском районе Владивостока остались без электроэнергии.