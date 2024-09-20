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Posted 20 сентября, 06:10

Published 20 сентября, 06:10

Modified 20 сентября, 06:12

Updated 20 сентября, 06:12

Дорожный конфликт случился прямо на проезжей части в Приморском крае

«Лупили по машине на ходу»: жесткие разборки на трассе в Приморье попали на камеру

20 сентября 2024, 06:10
Фото: vostokmedia.com

Дорожный конфликт случился прямо на проезжей части в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
В Приморском крае приключилось возмутительное происшествие. Приморцы учинили скандал на оживленной трассе.

Нешуточная ссора произошла прямо на трассе в пригороде дальневосточной столицы, сообщают новые медиа. Мужчины на внедорожнике агрессивно вели себя по отношению к водителю микроавтобуса.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Зато о последствиях поведали в социальных сетях. Девушка заявила, что излишне горячие парни сначала кидали бутылки в ненавистное авто, зател один из них начал бить по машине обидчика каким-то предметом.

Остается надеяться, что инцидент завершился на этой, весьма напряженной, ноте. Ведь неизвестно, чем закончился бы конфликт вне проезжей части.

Фото: DPS VL

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка в подъезде одного из домов во Владивостоке закончилась тяжелой травмой для участника потасовки.

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