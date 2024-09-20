«Лупили по машине на ходу»: жесткие разборки на трассе в Приморье попали на камеру

Posted 20 сентября, 06:10
Published 20 сентября, 06:10
Modified 20 сентября, 06:12
Updated 20 сентября, 06:12
Нешуточная ссора произошла прямо на трассе в пригороде дальневосточной столицы, сообщают новые медиа. Мужчины на внедорожнике агрессивно вели себя по отношению к водителю микроавтобуса.
Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Зато о последствиях поведали в социальных сетях. Девушка заявила, что излишне горячие парни сначала кидали бутылки в ненавистное авто, зател один из них начал бить по машине обидчика каким-то предметом.
Остается надеяться, что инцидент завершился на этой, весьма напряженной, ноте. Ведь неизвестно, чем закончился бы конфликт вне проезжей части.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка в подъезде одного из домов во Владивостоке закончилась тяжелой травмой для участника потасовки.