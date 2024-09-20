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Posted 20 сентября, 00:27

Published 20 сентября, 00:27

Modified 20 сентября, 00:29

Updated 20 сентября, 00:29

Фестиваль казачьей культуры пройдёт в Приморском крае в третий раз

Любо, братцы, любо: казаки в Приморском крае готовятся погулять от души

20 сентября 2024, 00:27
Фото: minkultpk

Фестиваль казачьей культуры пройдёт в Приморском крае в третий раз

Сюжет
Фестиваль
Третий открытый фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!» (6+) состоится 21–22 сентября в Уссурийске. Место проведения — парк отдыха «Радужный».

Организаторы мероприятия — Приморский казачий отдел Уссурийского казачьего войска и городская администрация — рассказали, что гостям фестиваля скучать не придётся.

— Будут работать самые разные площадки, — сообщили организаторы. — Например, на «Станичной ярмарке» все, кто заглянет на фестиваль, смогут купить мёд, дикоросы, сельскохозяйственную продукцию. В «Казачьем стане» будут угощать блюдами русско-казачьей кухни, здесь же состоится конкурс «Казачья стряпуха».

Также на фестивале будет работать «Казачий привоз» — ярмарка изделий ручной работы, состоится модный показ — гости увидят одежду в казачьих мотивах и традиционные наряды казаков и казачек.

Но главная изюминка фестиваля — большой концерт, на котором прозвучат и лихие, и раздумчивые казачьи песни, и площадка «Конный двор» — здесь будут мастер-классы по владению шашкой и нагайкой, соревнования по фланкировке и джигитовке, бои на мешках, в которых могут принять участие дети, и многое другое.

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#Новости#Общество#Культура#Фестиваль#Уссурийск#Приморский край
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