Любо, братцы, любо: казаки в Приморском крае готовятся погулять от души

Posted 20 сентября, 00:27
Published 20 сентября, 00:27
Modified 20 сентября, 00:29
Updated 20 сентября, 00:29
Организаторы мероприятия — Приморский казачий отдел Уссурийского казачьего войска и городская администрация — рассказали, что гостям фестиваля скучать не придётся.
— Будут работать самые разные площадки, — сообщили организаторы. — Например, на «Станичной ярмарке» все, кто заглянет на фестиваль, смогут купить мёд, дикоросы, сельскохозяйственную продукцию. В «Казачьем стане» будут угощать блюдами русско-казачьей кухни, здесь же состоится конкурс «Казачья стряпуха».
Также на фестивале будет работать «Казачий привоз» — ярмарка изделий ручной работы, состоится модный показ — гости увидят одежду в казачьих мотивах и традиционные наряды казаков и казачек.
Но главная изюминка фестиваля — большой концерт, на котором прозвучат и лихие, и раздумчивые казачьи песни, и площадка «Конный двор» — здесь будут мастер-классы по владению шашкой и нагайкой, соревнования по фланкировке и джигитовке, бои на мешках, в которых могут принять участие дети, и многое другое.
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