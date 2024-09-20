Любо, братцы, любо: казаки в Приморском крае готовятся погулять от души

Но главная изюминка фестиваля — большой концерт, на котором прозвучат и лихие, и раздумчивые казачьи песни, и площадка «Конный двор» — здесь будут мастер-классы по владению шашкой и нагайкой, соревнования по фланкировке и джигитовке, бои на мешках, в которых могут принять участие дети, и многое другое.