Медведев: Отделения ЕР на местах создают репутацию партии

Posted 20 сентября, 10:36
Published 20 сентября, 10:36
Modified 20 сентября, 10:36
Updated 20 сентября, 10:36
Также на совете рассматривали вопросы формирования кадрового резерва, развития конкурса общественно значимых проектов первичек и их участия в избирательных кампаниях.
Совет проводился под руководством председателя партии Дмитрия Медведева и исполняющего обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева, сообщает mkset.ru.
Открывая совет, Дмитрий Медведев остановился на том, что именно первичные организации являются основой всей работы партии и от них многое зависит. По его словам, несмотря на то, что формированием идеологии «Единой России» занимаются высшие партийные органы, именно первичные отделения создают ее репутацию.
Он добавил, что задача первичных отделений заключается не только в реализации масштабных планов партии и решений главы государства, но и в выявлении существующих недостатков с их последующим устранением.
По словам Медведева, «Единая Россия» объединяет почти 90 тысяч первичных организаций и 2,6 миллиона членов.
Об идеальном первичном отделении Медведев сказал, что одной из его главных задач является разъяснение населению, почему за партией «Единая Россия» правда. Члены партии должны активно взаимодействовать с обществом, открыто и аргументированно доносить свою позицию с максимальной честностью.
Председатель партии «Единая Россия» также акцентировал внимание на важности корректного общения с гражданами с учетом сложившейся политической ментальности. Медведев поддержал инициативу по введению памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичек, расширению грантовых конкурсов для реализации их общественно значимых инициатив. Он также выделил необходимость шефства со стороны первичных отделений над семьями участников специальной военной операции.
Владимир Якушев, в свою очередь, поблагодарил секретарей первичных отделений и отметил, что именно к ним граждане обращаются со своими проблемами. Разветвленная сеть и организованная деятельность первичных организаций как раз и позволяют ЕР называть себя народной партией.
На сайте ER.RU пишут, что 2 июля 2024 года на заседании генерального совета «Единой России» под руководством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений, в который вошли представители всех 89 регионов Российской Федерации.
«Особое внимание первичные отделения нашего округа уделяют патриотической работе и сохранению исторической памяти, в частности о Хасанских событиях. Под руководством партийных активистов дети и взрослые посещают места сражений и ухаживают за могилами бойцов, погибших в 1938 году.
При поддержке наших первичек в августе одной из школ было присвоено имя героя СССР, участника Хасанских событий П. Ф. Терешкина.
Также члены первичек ведут переписку с семьями участников Хасанских событий, а сейчас помогают в подготовке большой выставки, которая начнет свою работу на площадке Музея Победы в Москве с 23 сентября. Там будут представлены экспонаты и из музея нашего округа «Память Хасана».
Кроме того, мы проводим специальную акцию в поддержку детей войны: регулярно навещаем их, помогаем по хозяйству и, конечно, поздравляем с праздниками — не только с 9 мая, но и с Днем пожилого человека, 8 Марта или 23 февраля и, конечно, днем рождения. У нас есть богатый опыт работы, и мы рады им поделиться!» — сказала Наталья Карпова, председатель Думы Хасанского муниципального округа, участник заседания совета первичных отделений партии, заслуженный учитель РФ.