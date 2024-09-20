Медведев: Отделения ЕР на местах создают репутацию партии

Кроме того, мы проводим специальную акцию в поддержку детей войны: регулярно навещаем их, помогаем по хозяйству и, конечно, поздравляем с праздниками — не только с 9 мая, но и с Днем пожилого человека, 8 Марта или 23 февраля и, конечно, днем рождения. У нас есть богатый опыт работы, и мы рады им поделиться!» — сказала Наталья Карпова, председатель Думы Хасанского муниципального округа, участник заседания совета первичных отделений партии, заслуженный учитель РФ.