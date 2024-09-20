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Posted 20 сентября, 10:32

Published 20 сентября, 10:32

Modified 20 сентября, 10:32

Updated 20 сентября, 10:32

Морозные ночи придут в Приморье — синоптики рассказали о погоде в выходные

Морозные ночи придут в Приморье — синоптики рассказали о погоде в выходные

20 сентября 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным умеренным, а в некоторых районах — сильным.

Температура воздуха ночью колеблется от -4 до +8°C, а днём поднимется до +8…+18°C.

Во Владивостоке также сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +7…+9°C, а днём ожидается +15…+17°C. Ветер северный, умеренный до сильного.

В Уссурийске будет аналогичная погода: переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +6…+8°C, днём — +15…+17°C.

Находка порадует своих жителей переменной облачностью и отсутствием осадков. Ночью температура составит +9…+11°C, а днём поднимется до +17…+19°C.

Температура воды в Амурском заливе составляет +20°C, в заливе Находка — +16°C, а в заливе Посьета — +20°C, что создаёт благоприятные условия для отдыха на воде.

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