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Posted 20 сентября, 06:40

Published 20 сентября, 06:40

Modified 20 сентября, 06:42

Updated 20 сентября, 06:42

«Перепутал с магазином?»: похититель собачьих вещей может лишиться свободы в Приморье

«Перепутал с магазином?»: похититель собачьих вещей может лишиться свободы в Приморье

20 сентября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Кража
В Приморье мужчина проник в чужую квартиру и вынес предметы, которые, вероятно, собирал по списку. Теперь кража мобильника, собачьей цепи и продуктов может обернуться для товарища лишением свободы до шести лет.

Грабитель залез в квартиру и, видимо, решил присвоить то, в чем остро нуждался. В его случае это — мобильный телефон, собачьи цепь и ошейник, а также продукты. Суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Всему виной его «темное» прошлое.

Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье
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Приморцы с юмором отнеслись к произошедшему инциденту.

«Он походу с магазином перепутал»;
«В его случае хорошо подходит фраза: горбатого могила исправит»;
«Телефоны часто крадут, но чтобы крали ошейники и продукты… Удивительно»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителя Дальнереченска осудили за то, что он подкупал голоса избирателей на выборах в Приморском крае.

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