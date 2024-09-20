«Перепутал с магазином?»: похититель собачьих вещей может лишиться свободы в Приморье

Posted 20 сентября, 06:40
Published 20 сентября, 06:40
Modified 20 сентября, 06:42
Updated 20 сентября, 06:42
Грабитель залез в квартиру и, видимо, решил присвоить то, в чем остро нуждался. В его случае это — мобильный телефон, собачьи цепь и ошейник, а также продукты. Суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Всему виной его «темное» прошлое.
Приморцы с юмором отнеслись к произошедшему инциденту.
«Он походу с магазином перепутал»;
«В его случае хорошо подходит фраза: горбатого могила исправит»;
«Телефоны часто крадут, но чтобы крали ошейники и продукты… Удивительно»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителя Дальнереченска осудили за то, что он подкупал голоса избирателей на выборах в Приморском крае.