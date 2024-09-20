«Перепутал с магазином?»: похититель собачьих вещей может лишиться свободы в Приморье

Грабитель залез в квартиру и, видимо, решил присвоить то, в чем остро нуждался. В его случае это — мобильный телефон, собачьи цепь и ошейник, а также продукты. Суд может назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Всему виной его «темное» прошлое.