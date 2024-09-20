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Posted 20 сентября, 03:46

Published 20 сентября, 03:46

Modified 20 сентября, 03:48

Updated 20 сентября, 03:48

Школьница попала под машину в Фокино в Приморском крае

Попала под машину, встала и убежала: ребенка сбил автомобиль в Приморье — видео (18+)

20 сентября 2024, 03:46
Фото: 1MI

Школьница попала под машину в Фокино в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморье девочка из Фокино выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля. Избежать столкновения не вышло, хотя водитель успел затормозить.

Школьницу сбила машина в Приморском крае. Девочка выбежала на проезжую часть и попала под автомобиль в Фокино.

Женщина, управлявшая машиной, успела отреагировать и затормозила, однако полностью остановиться не успела: избежать столкновения не удалось. Девочку подбросило от удара, после этого она встала и убежала. Получила ли школьница травмы, неизвестно.

Видеорегистратор встречного авто записал происшествие.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием пешехода во Владивостоке. Водитель такси сбил девушку около колледжа.

Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)
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