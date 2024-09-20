Попала под машину, встала и убежала: ребенка сбил автомобиль в Приморье — видео (18+)

Posted 20 сентября, 03:46
Published 20 сентября, 03:46
Modified 20 сентября, 03:48
Updated 20 сентября, 03:48
Школьницу сбила машина в Приморском крае. Девочка выбежала на проезжую часть и попала под автомобиль в Фокино.
Женщина, управлявшая машиной, успела отреагировать и затормозила, однако полностью остановиться не успела: избежать столкновения не удалось. Девочку подбросило от удара, после этого она встала и убежала. Получила ли школьница травмы, неизвестно.
Видеорегистратор встречного авто записал происшествие.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с участием пешехода во Владивостоке. Водитель такси сбил девушку около колледжа.