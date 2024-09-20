Рейды по всему Приморью: силовики серьезно взялись за таксистов

Posted 20 сентября, 01:57
Published 20 сентября, 01:57
Modified 20 сентября, 01:59
Updated 20 сентября, 01:59
В Приморье систематически проходят рейды по контролю работы такси, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ обнародовали статистику после проверки 163 автомобилей извозчиков.
«В результате 31 водитель привлечен к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения: управление технически неисправным транспортным средством, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, нарушение требований к перевозке детей», — отметили в telegram-канале полиции.
Более того, зафиксировано три случая, когда за рулем такси оказывались лица без автоправ. Нашлись пятеро нарушителей, которые занимались перевозкой людей, не удосужившись зарегистрировать транспорт в установленном порядке или оформить техосмотр на машину.
Правоохранители отметили, что подобные рейды продолжатся в регионе.
«Госавтоинспекция региона напоминает пассажирам такси о мерах пассивной безопасности: в первую очередь это касается рекомендации пользования услугами легальных перевозчиков», — подчеркнули силовики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что таксист сбил девушку на «Зебре» и скрылся с места ДТП во Владивостоке.