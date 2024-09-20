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Posted 20 сентября, 01:57

Published 20 сентября, 01:57

Modified 20 сентября, 01:59

Updated 20 сентября, 01:59

Проверки сотрудников такси продолжаются по всему Приморскому краю

Рейды по всему Приморью: силовики серьезно взялись за таксистов

20 сентября 2024, 01:57
Фото: prim_police

Проверки сотрудников такси продолжаются по всему Приморскому краю

Сюжет
Такси
В Приморском крае проходит профилактическое мероприятие «Такси». Полиция проверяет работников сферы услуг по всему региону.

В Приморье систематически проходят рейды по контролю работы такси, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ обнародовали статистику после проверки 163 автомобилей извозчиков.

«В результате 31 водитель привлечен к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения: управление технически неисправным транспортным средством, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, нарушение требований к перевозке детей», — отметили в telegram-канале полиции.

Более того, зафиксировано три случая, когда за рулем такси оказывались лица без автоправ. Нашлись пятеро нарушителей, которые занимались перевозкой людей, не удосужившись зарегистрировать транспорт в установленном порядке или оформить техосмотр на машину.

Правоохранители отметили, что подобные рейды продолжатся в регионе.

«Госавтоинспекция региона напоминает пассажирам такси о мерах пассивной безопасности: в первую очередь это касается рекомендации пользования услугами легальных перевозчиков», — подчеркнули силовики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что таксист сбил девушку на «Зебре» и скрылся с места ДТП во Владивостоке.

Таксистом, который сбил девушку во Владивостоке, заинтересовалась прокуратура
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