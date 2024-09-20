Сахалинская область — лидер по заявкам конкурса «Дальний Восток — земля приключений»

Активно подавая заявки, все, кто совершил путешествие по Сахалинской области, оставили позади другие регионы ДФО. Даже в тройке лидеров, занимая первое место, они намного опередили Хабаровский край и Амурскую область. Отметим, что фильмы, снятые на острове Сахалин и Курильских островах, заявлены во все номинации, в том числе и в «Водный мир» — там Сахалинскую область представляет лента о подводных приключениях с сивучами на острове Монерон.