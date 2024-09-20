Сахалинская область — лидер по заявкам конкурса «Дальний Восток — земля приключений»

Posted 20 сентября, 04:28
Published 20 сентября, 04:28
Modified 20 сентября, 04:30
Updated 20 сентября, 04:30
Активно подавая заявки, все, кто совершил путешествие по Сахалинской области, оставили позади другие регионы ДФО. Даже в тройке лидеров, занимая первое место, они намного опередили Хабаровский край и Амурскую область. Отметим, что фильмы, снятые на острове Сахалин и Курильских островах, заявлены во все номинации, в том числе и в «Водный мир» — там Сахалинскую область представляет лента о подводных приключениях с сивучами на острове Монерон.
Всего же в адрес конкурса на данный момент поступило 162 фильма.
Показательно, что снимают видео о путешествиях по Дальнему Востоку не только те, кто проживает в ДФО. На конкурс заявлены работы, снятые туристами из Москвы и Московской области, Алтайского края, Белгородской, Иркутской и Калужских областей, и не только. Дальний Восток действительно привлекает к себе путешественников едва ли не со всей страны.
— Мы предлагаем не только посетить дальневосточные регионы, а испытать свои силы, проверить свою выносливость, умение преодолеть выбранный маршрут, увидеть себя с другой стороны. Благодаря конкурсу мы всё большее число людей привлекаем к активному отдыху. А самые интересные путешествия будут удостоены призов. Мы хотим поддержать тех активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток, и они готовы об этом рассказать, — отметил, говоря о задачах конкурса, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Работы, снятые в Сахалинской области, представляют островной регион — остров Сахалин и Курилы — во всём его разнообразии.
Набильский хребет, пик Чехова, маяк Анива, загадочный остров Монерон — вот только небольшой список тех мест, о чудесной красоте и удивительной истории которых рассказали в своих видео путешественники по острову Сахалин и Курильским островам.
— Сахалин и Курилы — уникальное место. Наши туристы увозят с собой множество красивых фото и видео. А теперь у них есть прекрасная возможность поделиться своими видеовпечатлениями про островной регион и даже выиграть денежный приз, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Конкурс «Дальний Восток — земля приключений» щедр на призы. Автор лучшего видео о путешествии по Дальнему Востоку получит 3 миллиона рублей, победители в номинациях — по миллиону рублей, за 2-е место приз составит 300 тысяч; за 3-е — 100 тысяч рублей.