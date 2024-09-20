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Posted 20 сентября, 04:43

Published 20 сентября, 04:43

Modified 20 сентября, 05:29

Updated 20 сентября, 05:29

«Спасибо, что не по встречке»: автобус лихо и нагло объехал пробку в Приморье — видео

«Спасибо, что не по встречке»: автобус лихо и нагло объехал пробку в Приморье — видео

20 сентября 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Автобус
Водитель автобуса решил объехать пробку по обочине в Уссурийске. Наглый поступок сняли очевидцы. Теперь «подвиг» стал достоянием соцсетей в Приморье.

Водитель автобуса резво объехал пробку в Уссурийске. Наглый поступок сняли очевидцы — автомобилисты, которые стояли в соседней полосе.

Это не по-человечески, как отмечают другие водители. Более того, автобус был пассажирским, и из-за несоблюдения правил водитель совершил нарушение, которое могло привело к аварии и травмам среди пассажиров.

Видео: chernosliv18.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе автобуса, который вылетел на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал прямо перед поездом во Владивостоке.

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