«Спасибо, что не по встречке»: автобус лихо и нагло объехал пробку в Приморье — видео

Posted 20 сентября, 04:43
Published 20 сентября, 04:43
Modified 20 сентября, 05:29
Updated 20 сентября, 05:29
Водитель автобуса резво объехал пробку в Уссурийске. Наглый поступок сняли очевидцы — автомобилисты, которые стояли в соседней полосе.
Это не по-человечески, как отмечают другие водители. Более того, автобус был пассажирским, и из-за несоблюдения правил водитель совершил нарушение, которое могло привело к аварии и травмам среди пассажиров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе автобуса, который вылетел на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал прямо перед поездом во Владивостоке.