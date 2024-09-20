Старт дан: начался первый этап обновления важной авторазвязки Владивостока

Posted 20 сентября, 01:00
Published 20 сентября, 01:00
Modified 20 сентября, 01:02
Updated 20 сентября, 01:02
В дальневосточной столице в районе авторазвязки на Фирсова и проспекте 100-летия Владивостока начались работы, сообщает Центр организации дорожного движения. Движение на данном участке может быть затруднено из-за буровой установки, которая функционирует в начале моста с самого утра.
Специалисты муниципальной организации проводят инженерно-геологические изыскания для того, чтобы изучить этот участок перед началом масштабных работ. Ведь совсем скоро Фирсовская развязка претерпит серьезные изменения, которые сделают ее безопаснее и удобнее.