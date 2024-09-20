Старт дан: начался первый этап обновления важной авторазвязки Владивостока

В дальневосточной столице в районе авторазвязки на Фирсова и проспекте 100-летия Владивостока начались работы, сообщает Центр организации дорожного движения. Движение на данном участке может быть затруднено из-за буровой установки, которая функционирует в начале моста с самого утра.