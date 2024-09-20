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Posted 20 сентября, 01:00

Published 20 сентября, 01:00

Modified 20 сентября, 01:02

Updated 20 сентября, 01:02

Начались подготовительные работы для ремонта авторазвязки во Владивостоке

Старт дан: начался первый этап обновления важной авторазвязки Владивостока

20 сентября 2024, 01:00
Фото: codd_vl

Начались подготовительные работы для ремонта авторазвязки во Владивостоке

Во Владивостоке сделаны первые шаги в реконструировании дороги, которые нередко страдает от повышенного трафика.

В дальневосточной столице в районе авторазвязки на Фирсова и проспекте 100-летия Владивостока начались работы, сообщает Центр организации дорожного движения. Движение на данном участке может быть затруднено из-за буровой установки, которая функционирует в начале моста с самого утра.

Специалисты муниципальной организации проводят инженерно-геологические изыскания для того, чтобы изучить этот участок перед началом масштабных работ. Ведь совсем скоро Фирсовская развязка претерпит серьезные изменения, которые сделают ее безопаснее и удобнее.

Кардинальные перемены: важную авторазвязку изменят во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Дорожные работы#Приморский край
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