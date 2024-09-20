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Posted 20 сентября, 09:37

Published 20 сентября, 09:37

Modified 20 сентября, 09:37

Updated 20 сентября, 09:37

В МЧС огласили причину пожара в одном из районов Владивостока

В МЧС огласили причину пожара в одном из районов Владивостока

20 сентября 2024, 09:37
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Сегодня вечером в лесной зоне неподалёку от улицы Выселковая во Владивостоке произошло возгорание автомобильных шин, что вызвало задымление в районе. Пожарные МЧС России оперативно отреагировали на ситуацию.
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По данным оперативных служб, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали открытое горение. В настоящее время продолжаются работы по проливке территории, чтобы предотвратить повторное возгорание и устранить возможные очаги.

Согласно предварительным данным, причиной задымления стало возгорание автопокрышек, что создало угрозу для окружающей природы и местных жителей. Специалисты МЧС призывают граждан быть осторожными и не оставлять отходы в лесной зоне, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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