В МЧС огласили причину пожара в одном из районов Владивостока

Posted 20 сентября, 09:37
Published 20 сентября, 09:37
Modified 20 сентября, 09:37
Updated 20 сентября, 09:37
По данным оперативных служб, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали открытое горение. В настоящее время продолжаются работы по проливке территории, чтобы предотвратить повторное возгорание и устранить возможные очаги.
Согласно предварительным данным, причиной задымления стало возгорание автопокрышек, что создало угрозу для окружающей природы и местных жителей. Специалисты МЧС призывают граждан быть осторожными и не оставлять отходы в лесной зоне, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.