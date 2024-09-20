В МЧС огласили причину пожара в одном из районов Владивостока

По данным оперативных служб, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки ликвидировали открытое горение. В настоящее время продолжаются работы по проливке территории, чтобы предотвратить повторное возгорание и устранить возможные очаги.