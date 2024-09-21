Картина дня в Приморье: спасение после аварии, пьяный переворот и избиение прохожего

Posted 21 сентября, 08:08
Published 21 сентября, 08:08
Modified 21 сентября, 08:10
Updated 21 сентября, 08:10
Мужчину спасали из авто после жесткой аварии
Серьезное ДТП случилось на перекрестке в Уссурийске. В результате аварии одного из водителей зажало в машине. Вытаскивать его помогали сотрудники МЧС.
Пьяный за рулем элитного авто устроил аварию с переворотом
Утром во Владивостоке случилось серьезное ДТП с перевертышем. Позже выяснилось, что водитель был пьян. Прав на управление авто у него не было. Виновника аварии задержали.
Обознались и избили прохожего
Двое молодых парней подвыпили и случайно приняли прохожего за наркопреступника. Они избили его, мужчина в больнице. Нападавших задержали полицейские.