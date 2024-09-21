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Posted 21 сентября, 08:08

Published 21 сентября, 08:08

Modified 21 сентября, 08:10

Updated 21 сентября, 08:10

Картина дня в Приморье: спасение после аварии, пьяный переворот и избиение прохожего

Картина дня в Приморье: спасение после аварии, пьяный переворот и избиение прохожего

21 сентября 2024, 08:08
Фото: 1MI
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Мужчину спасали из авто после жесткой аварии

Серьезное ДТП случилось на перекрестке в Уссурийске. В результате аварии одного из водителей зажало в машине. Вытаскивать его помогали сотрудники МЧС.

Водитель застрял в машине, доставали спасатели: кадры жесткого ДТП в Приморье — видео
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Пьяный за рулем элитного авто устроил аварию с переворотом

Утром во Владивостоке случилось серьезное ДТП с перевертышем. Позже выяснилось, что водитель был пьян. Прав на управление авто у него не было. Виновника аварии задержали.

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Обознались и избили прохожего

Двое молодых парней подвыпили и случайно приняли прохожего за наркопреступника. Они избили его, мужчина в больнице. Нападавших задержали полицейские.

Обознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в Приморье
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