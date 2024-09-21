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Posted 21 сентября, 03:01

Published 21 сентября, 03:01

Modified 21 сентября, 03:03

Updated 21 сентября, 03:03

Момент падения люксового авто с обрыва попал на камеру во Владивостоке — видео

Момент падения люксового авто с обрыва попал на камеру во Владивостоке — видео

21 сентября 2024, 03:01
Фото: novosti_primorye25
Сюжет
ДТП
Люксовый автомобиль вылетел с дороги и попал на запись камеры видеонаблюдения во Владивостоке. Машина свалилась прямо во двор частного дома.

Автомобиль Porsche Cayenne съехал с дороги и врезался в забор во Владивостоке. После этого иномарка пробила ограждение и упала на территорию частного дома.

Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео попало в сеть.

Видео: novosti_primorye25.

Элитное транспортное средство не справилось с поворотом и после столкновения с разрушенным забором оказалось на частной территории. О состоянии водителя не сообщается. По словам очевидцев, рулевого авто на месте не было.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.

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