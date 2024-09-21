Момент падения люксового авто с обрыва попал на камеру во Владивостоке — видео

Posted 21 сентября, 03:01
Published 21 сентября, 03:01
Modified 21 сентября, 03:03
Updated 21 сентября, 03:03
Автомобиль Porsche Cayenne съехал с дороги и врезался в забор во Владивостоке. После этого иномарка пробила ограждение и упала на территорию частного дома.
Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео попало в сеть.
Элитное транспортное средство не справилось с поворотом и после столкновения с разрушенным забором оказалось на частной территории. О состоянии водителя не сообщается. По словам очевидцев, рулевого авто на месте не было.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии во Владивостоке.