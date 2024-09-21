Несколько миллионов упали с дороги во двор частного дома во Владивостоке — видео

Posted 21 сентября, 01:58
Published 21 сентября, 01:58
Modified 21 сентября, 02:00
Updated 21 сентября, 02:00
Автомобиль неожиданно оказался на территории загородного дома в окрестностях Владивостока. Машина будто упала с неба.
В данный момент авто лежит во дворе частного дома. Все случилось на улице Барклая.
Обстоятельства и местонахождение водителя иномарки остаются неизвестными.
Появилось также видео с места происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, после которой водителя пришлось буквально вырезать из салона машины.