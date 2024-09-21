Несколько миллионов упали с дороги во двор частного дома во Владивостоке — видео

Дорогая иномарка упала с неба в пригороде Владивостока

Сюжет Авария

Автомобиль упал будто бы с неба на территорию частного дома в пригороде Владивостока. Загадочный случай произошел на улице Барклая. Обстоятельства падения и местонахождение водителя неизвестны.