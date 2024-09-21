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Posted 21 сентября, 01:58

Published 21 сентября, 01:58

Modified 21 сентября, 02:00

Updated 21 сентября, 02:00

Дорогая иномарка упала с неба в пригороде Владивостока

Несколько миллионов упали с дороги во двор частного дома во Владивостоке — видео

21 сентября 2024, 01:58
Фото: dpscontrol125rus

Дорогая иномарка упала с неба в пригороде Владивостока

Сюжет
Авария
Автомобиль упал будто бы с неба на территорию частного дома в пригороде Владивостока. Загадочный случай произошел на улице Барклая. Обстоятельства падения и местонахождение водителя неизвестны.

Автомобиль неожиданно оказался на территории загородного дома в окрестностях Владивостока. Машина будто упала с неба.

В данный момент авто лежит во дворе частного дома. Все случилось на улице Барклая.

Обстоятельства и местонахождение водителя иномарки остаются неизвестными.

Появилось также видео с места происшествия.

Видео: dpscontrol125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, после которой водителя пришлось буквально вырезать из салона машины.

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