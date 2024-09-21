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Posted 21 сентября, 06:16

Published 21 сентября, 06:16

Modified 21 сентября, 06:18

Updated 21 сентября, 06:18

Обознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в Приморье

Обознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в Приморье

21 сентября 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Двое парней приняли прохожего за закладчика и жестоко избили. Случилось это на Сельской во Владивостоке. Полиция уже задержала виновников случившегося.

Полицейские выяснили личность и задержали участников драки, произошедшей во Владивостоке.

Сотрудники полиции провели проверку по поводу инцидента, который был зафиксирован на видео и размещен в социальных сетях.

В результате проверки стало известно, что в ночное время на улице Сельской два неизвестных лица причинили вред здоровью 52-летнего мужчины. Об этом сообщили в полицию.

После проведения оперативной проверки полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока и его 21-летнего друга, которых подозревают в нападении.

Задержанные признались в том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно приняли потерпевшего за преступника и решили насильственно его «наказать».

Пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении. По факту хулиганства уже начато уголовное преследование.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на мужчину во Владивостоке.

Двое парней жестоко избили мужчину во Владивостоке — видео
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