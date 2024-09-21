Обознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в Приморье

Posted 21 сентября, 06:16
Published 21 сентября, 06:16
Modified 21 сентября, 06:18
Updated 21 сентября, 06:18
Полицейские выяснили личность и задержали участников драки, произошедшей во Владивостоке.
Сотрудники полиции провели проверку по поводу инцидента, который был зафиксирован на видео и размещен в социальных сетях.
В результате проверки стало известно, что в ночное время на улице Сельской два неизвестных лица причинили вред здоровью 52-летнего мужчины. Об этом сообщили в полицию.
После проведения оперативной проверки полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока и его 21-летнего друга, которых подозревают в нападении.
Задержанные признались в том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно приняли потерпевшего за преступника и решили насильственно его «наказать».
Пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении. По факту хулиганства уже начато уголовное преследование.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на мужчину во Владивостоке.