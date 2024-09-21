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Posted 21 сентября, 07:29

Published 21 сентября, 07:29

Modified 21 сентября, 07:31

Updated 21 сентября, 07:31

Мужчина пострадал под колесами автомобиля на Борисенко во Владивостоке

Откачивают прямо на дороге: байкер пострадал в аварии во Владивостоке

21 сентября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина пострадал под колесами автомобиля на Борисенко во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке на улице Борисенко произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина на байке попал под колеса автомобиля, ему оказывают помощь.

На улице Борисенко во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором пострадал байкер. Мотоциклист оказался под колесами машины.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на асфальте на Борисенко лежит человек, который попал под колеса транспортного средства, ему оказывают помощь прохожие.

Видео: svodka25.

О состоянии мужчины, и о том, в сознании ли он, не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аресте виновника серьезной аварии с перевернутым авто, которая случилась в окрестностях Владивостока.

Виновника аварии с элитным перевертышем арестовали во Владивостоке
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