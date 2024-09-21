Откачивают прямо на дороге: байкер пострадал в аварии во Владивостоке

Posted 21 сентября, 07:29
Published 21 сентября, 07:29
Modified 21 сентября, 07:31
Updated 21 сентября, 07:31
На улице Борисенко во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором пострадал байкер. Мотоциклист оказался под колесами машины.
В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что на асфальте на Борисенко лежит человек, который попал под колеса транспортного средства, ему оказывают помощь прохожие.
О состоянии мужчины, и о том, в сознании ли он, не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аресте виновника серьезной аварии с перевернутым авто, которая случилась в окрестностях Владивостока.