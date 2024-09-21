Пасмурное небо, заморозки ночью и потепление днем ждут Приморье на выходных

Posted 20 сентября, 23:56
Published 20 сентября, 23:56
Modified 20 сентября, 23:58
Updated 20 сентября, 23:58
21 сентября погода в регионе будет зависеть от области повышенного давления. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться между -4 и +8°С, а днем — от +8 до +18°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ожидается северный ветер от умеренного до сильного. Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9°C, днем же ожидается от +15 до +17°С.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8°C, днем — от +15 до +17°С.
В Находке также ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северный ветер. Ночью температура поднимется до +9…+11°C, а днем будет держаться в районе +17…+19°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +20°C, в заливе Находка — +16°C, а в заливе Посьета — +20°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по ночам в Приморье ожидаются заморозки.