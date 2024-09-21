Сел за руль пьяным и без прав: подробности ДТП с Porshe Cayenne во Владивостоке

В отношении водителя Porshe Cayenne был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения и не имеет права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого преступления».