Сел за руль пьяным и без прав: подробности ДТП с Porshe Cayenne во Владивостоке

Posted 21 сентября, 05:58
Published 21 сентября, 05:58
Modified 21 сентября, 06:00
Updated 21 сентября, 06:00
Инспекция по дорожному движению во Владивостоке осуществляет проверку после происшествия на улице Барклая.
В дежурное отделение отряда ДПС Инспекции Госавтоинспекции полиции Управления Министерства внутренних дел РФ в городе Владивостоке поступило сообщение о том, что возле здания номер 4 на улице Барклая случилось дорожно-транспортное происшествие.
Сотрудники Инспекции по дорожному движению прибыли на место инцидента.
По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Porshe Cayenne, двигаясь по улице Барклая, возле дома номер 4 не справился с управлением и автомобиль перевернулся на участок перед домом.
Никто не пострадал в результате данного происшествия.
При проведении проверки сотрудниками полиции выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя Porshe Cayenne был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения и не имеет права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого преступления».
Проводится проверка по поводу автокатастрофы. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.