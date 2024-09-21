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Posted 21 сентября, 05:58

Published 21 сентября, 05:58

Modified 21 сентября, 06:00

Updated 21 сентября, 06:00

Госавтоинспекция Владивостока начала проверку по ДТП с Porshe Cayenne

Сел за руль пьяным и без прав: подробности ДТП с Porshe Cayenne во Владивостоке

21 сентября 2024, 05:58
Фото: prim_police

Госавтоинспекция Владивостока начала проверку по ДТП с Porshe Cayenne

Сюжет
ДТП
Госавтоинспекция Владивостока начала проверку по ДТП на улице Барклая

Инспекция по дорожному движению во Владивостоке осуществляет проверку после происшествия на улице Барклая.

В дежурное отделение отряда ДПС Инспекции Госавтоинспекции полиции Управления Министерства внутренних дел РФ в городе Владивостоке поступило сообщение о том, что возле здания номер 4 на улице Барклая случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудники Инспекции по дорожному движению прибыли на место инцидента.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Porshe Cayenne, двигаясь по улице Барклая, возле дома номер 4 не справился с управлением и автомобиль перевернулся на участок перед домом.

Никто не пострадал в результате данного происшествия.

При проведении проверки сотрудниками полиции выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя Porshe Cayenne был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения и не имеет права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого преступления».

Проводится проверка по поводу автокатастрофы. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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