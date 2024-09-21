Виновника аварии с элитным перевертышем арестовали во Владивостоке

Posted 21 сентября, 06:08
Published 21 сентября, 06:08
Modified 21 сентября, 06:10
Updated 21 сентября, 06:10
Нарушителю правил дорожного движения, который перевернул дорогую иномарку, назначили 10 дней заключения.
Решением судьи районного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения и не без права на вождение, молодого человека арестовали на 10 суток.
Напомним, водитель автомобиля Porshe Cayenne, будучи пьяным, двигался по улице Барклая. На повороте он потерял контроль, и автомобиль перевернулся на приусадебный участок. Никто не пострадал.
В результате проверки полицией стало известно, что этот человек не имеет водительских прав.
Нарушителя ПДД привлекли к ответственности за нарушение части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилось видео с моментом жуткой аварии во Владивостоке.