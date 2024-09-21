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Posted 21 сентября, 06:08

Published 21 сентября, 06:08

Modified 21 сентября, 06:10

Updated 21 сентября, 06:10

Виновника аварии с элитным перевертышем арестовали во Владивостоке

Виновника аварии с элитным перевертышем арестовали во Владивостоке

21 сентября 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Суд
Суд вынес решение о 10-дневном административном аресте для 24-летнего водителя Porsche Cayenne, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортными средствами, и опрокинул машину на территории частного дома.

Нарушителю правил дорожного движения, который перевернул дорогую иномарку, назначили 10 дней заключения.

Решением судьи районного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения и не без права на вождение, молодого человека арестовали на 10 суток.

Напомним, водитель автомобиля Porshe Cayenne, будучи пьяным, двигался по улице Барклая. На повороте он потерял контроль, и автомобиль перевернулся на приусадебный участок. Никто не пострадал.

В результате проверки полицией стало известно, что этот человек не имеет водительских прав.

Нарушителя ПДД привлекли к ответственности за нарушение части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что появилось видео с моментом жуткой аварии во Владивостоке.

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