Водитель застрял в машине, доставали спасатели: кадры жесткого ДТП в Приморье — видео

Posted 21 сентября, 00:56
Published 21 сентября, 00:56
Modified 21 сентября, 00:58
Updated 21 сентября, 00:58
После серьезного ДТП водитель застрял в автомобиле в Уссурийске.
При столкновении на перекрестке автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит. Водитель Honda, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу Toyota Prius. В результате он оказался зажат в салоне.
Появилось видео с места аварии. Произошедшее записала камера видеорегистатора.
Спасатели успешно освободили водителя Honda. О его состоянии не сообщают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном массовом ДТП с перевертышем в Приморском крае.