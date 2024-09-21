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Posted 21 сентября, 00:56

Published 21 сентября, 00:56

Modified 21 сентября, 00:58

Updated 21 сентября, 00:58

Серьёзная авария случилась в Приморском крае

Водитель застрял в машине, доставали спасатели: кадры жесткого ДТП в Приморье — видео

21 сентября 2024, 00:56
Фото: 1MI

Серьёзная авария случилась в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Жесткое ДТП случилось в Уссурийске в Приморье. Автомобили врезались друг в друга на перекрестке, один из них вылетел с дороги в столб. Водитель оказался зажат внутри.

После серьезного ДТП водитель застрял в автомобиле в Уссурийске.

При столкновении на перекрестке автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит. Водитель Honda, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу Toyota Prius. В результате он оказался зажат в салоне.

Появилось видео с места аварии. Произошедшее записала камера видеорегистатора.

Видео: autogarant_vl.

Спасатели успешно освободили водителя Honda. О его состоянии не сообщают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном массовом ДТП с перевертышем в Приморском крае.

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