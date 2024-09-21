Зарядиться энергией и изменить жизнь: как провести День осеннего равноденствия?

Традиционно день осеннего равноденствия связан с подведением итогов года, благодарением за урожай и приготовлением к зиме. Приметы, связанные с этим днем, позволяли предугадать погоду на предстоящий сезон. Также важно избегать жалоб, конфликтов и тяжелой физической работы в этот день, чтобы сохранить внутренний баланс и гармонию.