Зарядиться энергией и изменить жизнь: как провести День осеннего равноденствия?

Posted 21 сентября, 04:33
Published 21 сентября, 04:33
Modified 21 сентября, 07:42
Updated 21 сентября, 07:42
День осеннего равноденствия обладает значительной силой, о чем свидетельствуют не только эзотерики, но и ученые, сообщают «Новые известия». Например, это астрономическое явление может вызвать серьезные проблемы для работы спутников связи, а по мнению специалистов духовных практик, оно предоставляет возможность радикально изменить свою жизнь.
Днем осеннего равноденствия называют момент, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор и переходит из одной полусферы в другую, уравнивая таким образом продолжительность светлого и темного времени суток.
В 2024 году это произойдет 22 сентября в 15:43 по московскому времени.
С переходом в Южное полушарие небесной сферы, ночь становится длиннее дня в Северном полушарии Земли, начинается осень, а в Южном полушарии, наоборот, — весна.
В году всего два дня равноденствия: весеннее и осеннее. В этот день Солнце равномерно освещает обе полусферы.
После осеннего равноденствия Солнце будет подниматься ниже северо-востока и заходить южнее запада. Длина светового дня на широте Москвы начнет быстро сокращаться, и уменьшится на 5 часов за три месяца.
Интересный факт: 23 сентября день будет длиться чуть больше 12 часов из-за рефракции солнечных лучей в атмосфере. Это явление делает восход Солнца немного раньше и закат позже, что приводит к небольшому увеличению длины дня в равноденствие по сравнению с ночью.
Через несколько дней после осеннего равноденствия длительность дня и ночи выравнивается. Далее, до зимнего солнцестояния, продолжительность светового дня будет уменьшаться. Этот период обычно связан со сбором урожая и подведением итогов года.
Традиции в день осеннего равноденствия у разных народов всегда были связаны с урожаем и подготовкой к зиме.
Нумерологи и ученые обратили внимание на значимость этого дня. Астрономическое явление может вызвать серьезные проблемы для спутников связи, которые находятся на геостационарной орбите над экватором.
Осеннее равноденствие — время равновесия, которое представляет собой хороший момент для внутреннего размышления, очистки от прошлого и подготовки к новым начинаниям. Считается, что этот день символизирует переход к чему-то новому и может стать отправной точкой для позитивных изменений.
В этот период целесообразно проводить медитации для достижения внутреннего покоя и гармонии. Существует несколько важных моментов, которые помогут сделать будущее более благоприятным.
Традиционно день осеннего равноденствия связан с подведением итогов года, благодарением за урожай и приготовлением к зиме. Приметы, связанные с этим днем, позволяли предугадать погоду на предстоящий сезон. Также важно избегать жалоб, конфликтов и тяжелой физической работы в этот день, чтобы сохранить внутренний баланс и гармонию.
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