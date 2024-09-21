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Posted 21 сентября, 04:33

Published 21 сентября, 04:33

Modified 21 сентября, 07:42

Updated 21 сентября, 07:42

Зарядиться энергией и изменить жизнь: как провести День осеннего равноденствия?

Зарядиться энергией и изменить жизнь: как провести День осеннего равноденствия?

21 сентября 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
День осеннего равноденствия в 2024 году приносит равновесие между светом и тьмой, возможностью изменений и гармонии, а также акцентирует внимание на традиционных праздниках, обрядах благодарения и приметах предсказания погоды.

День осеннего равноденствия обладает значительной силой, о чем свидетельствуют не только эзотерики, но и ученые, сообщают «Новые известия». Например, это астрономическое явление может вызвать серьезные проблемы для работы спутников связи, а по мнению специалистов духовных практик, оно предоставляет возможность радикально изменить свою жизнь.

Днем осеннего равноденствия называют момент, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор и переходит из одной полусферы в другую, уравнивая таким образом продолжительность светлого и темного времени суток.

В 2024 году это произойдет 22 сентября в 15:43 по московскому времени.

С переходом в Южное полушарие небесной сферы, ночь становится длиннее дня в Северном полушарии Земли, начинается осень, а в Южном полушарии, наоборот, — весна.

В году всего два дня равноденствия: весеннее и осеннее. В этот день Солнце равномерно освещает обе полусферы.

После осеннего равноденствия Солнце будет подниматься ниже северо-востока и заходить южнее запада. Длина светового дня на широте Москвы начнет быстро сокращаться, и уменьшится на 5 часов за три месяца.

Интересный факт: 23 сентября день будет длиться чуть больше 12 часов из-за рефракции солнечных лучей в атмосфере. Это явление делает восход Солнца немного раньше и закат позже, что приводит к небольшому увеличению длины дня в равноденствие по сравнению с ночью.

Через несколько дней после осеннего равноденствия длительность дня и ночи выравнивается. Далее, до зимнего солнцестояния, продолжительность светового дня будет уменьшаться. Этот период обычно связан со сбором урожая и подведением итогов года.

Традиции в день осеннего равноденствия у разных народов всегда были связаны с урожаем и подготовкой к зиме.

Нумерологи и ученые обратили внимание на значимость этого дня. Астрономическое явление может вызвать серьезные проблемы для спутников связи, которые находятся на геостационарной орбите над экватором.

Осеннее равноденствие — время равновесия, которое представляет собой хороший момент для внутреннего размышления, очистки от прошлого и подготовки к новым начинаниям. Считается, что этот день символизирует переход к чему-то новому и может стать отправной точкой для позитивных изменений.

В этот период целесообразно проводить медитации для достижения внутреннего покоя и гармонии. Существует несколько важных моментов, которые помогут сделать будущее более благоприятным.

Традиционно день осеннего равноденствия связан с подведением итогов года, благодарением за урожай и приготовлением к зиме. Приметы, связанные с этим днем, позволяли предугадать погоду на предстоящий сезон. Также важно избегать жалоб, конфликтов и тяжелой физической работы в этот день, чтобы сохранить внутренний баланс и гармонию.

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