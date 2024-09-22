До -3 по Цельсию: во Владивостоке и Приморье небо дышит осенью и намекает на зиму

Posted 21 сентября, 23:17
Published 21 сентября, 23:17
Modified 21 сентября, 23:19
Updated 21 сентября, 23:19
Специалисты Примгидромета сообщают: характер погоды сегодня, 2 сентября, в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. А это значит — без осадков, но летней жары ждать не стоит. Как минимум, до будущего лета.
В крае умеренный ветер северо-западного направления, у моря он становится сильным. Днём температура воздуха максимум +20 градусов по Цельсию, а вот ночью уже и заморозки в центральных районах края отмечались — до -3.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, утром и днем временами сильный. Температура выше 9° градусов по Цельсию не поднималась, утром, кто отправлялся по своим делам, прочувствовали эту бодрящую атмосферу. Днём во Владивостоке до +17°С. Нежарко, словом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, вернется ли в Приморье бабье лето.