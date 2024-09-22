Дорога в лето: жители Владивостока нашли цветочный рай в городе и любуются им — фото

Третья декада сентября старательно намекает владивостокцам (да и синоптики это подтверждают — осень в этом году будет ранней). По краю уже прошли первые заморозки, да и в ближнем пригороде столицы ДФО ночами температура воздуха опускалась до +3 градусов по Цельсию. И пусть деревья еще стоят зеленые, но это ненадолго. Да и днём в краевом центре совсем не жарко, особенно если солнце прикроют тучи.