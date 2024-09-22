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Posted 22 сентября, 06:23

Published 22 сентября, 06:23

Modified 22 сентября, 06:25

Updated 22 сентября, 06:25

Жители Владивостока заполонили Ботанический сад ДВО РАН

Дорога в лето: жители Владивостока нашли цветочный рай в городе и любуются им — фото

22 сентября 2024, 06:23
Фото: vostokmedia.com

Жители Владивостока заполонили Ботанический сад ДВО РАН

Сюжет
Цветы
Ботанический сад ДВО РАН в эти выходные переживает самое настоящее паломничество. Сюда буквально стекаются жители и гости Владивостока — полюбоваться на цветущие розы, георгины и вернуться душой в лето.

Третья декада сентября старательно намекает владивостокцам (да и синоптики это подтверждают — осень в этом году будет ранней). По краю уже прошли первые заморозки, да и в ближнем пригороде столицы ДФО ночами температура воздуха опускалась до +3 градусов по Цельсию. И пусть деревья еще стоят зеленые, но это ненадолго. Да и днём в краевом центре совсем не жарко, особенно если солнце прикроют тучи.

А вот в Ботаническом саду ДВО РАН время словно немного замедлилось. Здесь буйно цветут розы, георгины, флоксы, впереди — сезон хризантем.

Владивостокцы и гости города, зная о том, что совсем рядом есть настоящая дорога в лето, на выходных сотнями устремляются в Ботсад. Здесь место найдётся для всех, каждый сможет получить свою порцию цветочного великолепия, солнечного света и позитивных эмоций.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой погоды ждать приморцам.

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#Новости#Владивосток#Цветы#Ботанический сад ДВО РАН#Приморский край
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