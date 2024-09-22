Нахимовцы — молодцы: юбилей отмечает знаменитое училище во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в юбилейных торжествах и почётной церемонии принесения клятвы нахимовца принял участие глава Владивостока Константин Шестаков и другие гости, в том числе депутаты ЗС ПК и Думы города, а также участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Гарольд Кузнецов.