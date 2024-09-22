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Posted 22 сентября, 02:05

Published 22 сентября, 02:05

Modified 22 сентября, 02:07

Updated 22 сентября, 02:07

Нахимовское училище во Владивостоке отмечает важный юбилей — 10-летие

Нахимовцы — молодцы: юбилей отмечает знаменитое училище во Владивостоке

22 сентября 2024, 02:05
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Нахимовское училище во Владивостоке отмечает важный юбилей — 10-летие

Сюжет
Юбилей
Во Владивостоке филиал Нахимовского военно-морского училища отмечает важный юбилей — 10-летие. Юные воспитанники дали Клятву нахимовца у Вечного огня на мемориале Боевой славы ТОФ.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в юбилейных торжествах и почётной церемонии принесения клятвы нахимовца принял участие глава Владивостока Константин Шестаков и другие гости, в том числе депутаты ЗС ПК и Думы города, а также участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Гарольд Кузнецов.

— Ваша клятва — это обещание следовать важным традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это клятва быть верными своему делу, проявлять смелость и целеустремленность, и, конечно же, заботиться о своих товарищах и нашей великой Родине. Берегите этот момент в своих сердцах, и пусть он станет для вас источником вдохновения и силы, — поздравил нахимовцев глава Владивостока. Также он передал приветственный адрес начальнику филиала Нахимовского училища во Владивостоке.
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

В ходе церемонии юные воспитанники прошли торжественным строем под флагом России по площади перед Вечным огнём. Этот мини-парад ребята не забудут никогда, столько гордости, осознания важности момента и искреннего патриотизма было в их глазах.

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