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Posted 22 сентября, 04:12

Published 22 сентября, 04:12

Modified 22 сентября, 04:14

Updated 22 сентября, 04:14

Остановку запретили на крупной дороге Владивостока

Отныне остановка здесь запрещена: автомобилисты Владивостока будут удивлены

22 сентября 2024, 04:12
Фото: 1MI

Остановку запретили на крупной дороге Владивостока

Сюжет
Дорожное движение
На одном из важных и оживлённых перекрёстков Владивостока будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

В частности, речь идёт о пересечении улиц Невской, Ильичева и проспекта 100-летия Владивостока.

Фото: vlc.ru

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: остановка и стоянка машин здесь будет запрещена для того, чтобы обеспечить свободный проезд и безопасность пешеходов и автомобилистов.

Откладывать в долгий ящик нововведения не станут, изменения в схеме движения вступят в силу в ближайшие дни.

Также в зоне действия нового знака будет работать эвакуатор.

— Автомобилистам следует быть внимательными и строго соблюдать требования новых знаков, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о наглом водителе автобуса в Уссурийске.

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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Приморский край#Безопасность движения#Движение
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