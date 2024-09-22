Отныне остановка здесь запрещена: автомобилисты Владивостока будут удивлены

Posted 22 сентября, 04:12
Published 22 сентября, 04:12
Modified 22 сентября, 04:14
Updated 22 сентября, 04:14
В частности, речь идёт о пересечении улиц Невской, Ильичева и проспекта 100-летия Владивостока.
В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: остановка и стоянка машин здесь будет запрещена для того, чтобы обеспечить свободный проезд и безопасность пешеходов и автомобилистов.
Откладывать в долгий ящик нововведения не станут, изменения в схеме движения вступят в силу в ближайшие дни.
Также в зоне действия нового знака будет работать эвакуатор.
— Автомобилистам следует быть внимательными и строго соблюдать требования новых знаков, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о наглом водителе автобуса в Уссурийске.