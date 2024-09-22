Приморцам дали совет, как не стать зомби

Posted 22 сентября, 05:36
Published 22 сентября, 05:36
Modified 22 сентября, 05:38
Updated 22 сентября, 05:38
Иначе это заболевание называют еще «синдромом зомби». Сгорбился над экраном сегодня, завтра, послезавтра, каждый день (и неважно, экран это телефона или ноутбука) — со временем не удивляйся, что начнёт болеть голова. И не только. Чем грозит «синдром зомби», разбирались «Новые Известия».
Конечно, это проблема почти планетарного масштаба, а в том, насколько она актуальна, можно легко убедиться, зайдя в салон общественного транспорта во Владивостоке, в кафе или даже в театр перед началом спектакля. Смотрят в окно — единицы, наслаждаются едой, не глядя в экран смартфона, — единицы… Все остальные, слегка сгорбившись, смотрят в любимые девайсы.
Слезь с шеи, ребенок
На переменах в школах или между парами в вузах Владивостока — та же история. Все те же склонившиеся к экранам головы. Не зря сегодня в начальных классах школ столицы ДФО во время физкультминутки учителя постоянно делают акцент на осанке: выпрямили спинки, потянулись… Держать шею прямо и ровно — это, оказывается, очень важно!
Эксперты объясняют: человеческая голова весит примерно 4-5 кг, при ее наклоне нагрузка на мышцы, сухожилия и связки шеи увеличивается пропорционально углу наклона. Если согнуться на 15 градусов, нагрузка на шею повысится до 12 кг; при 30 градусах — до 18 кг, при 45 градусах (обычно пользователи смартфонов держат головы под таким углом) нагрузка возрастает до 22 кг. Между прочим, 22 килограмма — это средний вес ребенка семи-восьми лет. Представьте, что он сидит у вас на шее примерно по пять часов в день, а то и больше. Представили?
Вот и получается, что чем дольше человек сидит, согнувшись за гаджетом, тем больше мышцы задней части шеи удлиняются, а передней, наоборот, сжимаются. Все это ведет к тому, что у человека начинает болеть голова, нижняя челюсть, шея и плечи; возникает ощущение онемения и слабости в руках. Иногда симптомы могут быть очень сильными.
В столице и западных регионах России большую популярность приобрели уколы ботокса в трапециевидную мышцу. Они снимают боли, расслабляют мышцу, улучшают подвижность шеи. В клиниках Владивостока такую услугу пока не оказывают. Нет сомнений, раз в Москве завертелось, то и до нас мода доберётся и найдётся немало желающих так «легко и просто» избавиться от проблемы.
Но всё не так просто. Медики предупреждают: четверо из пяти пациентов, которым были сделаны инъекции ботокса в шею, страдают от головной боли, болей в спине и головокружений.
Дети-зомби
Врачи бьют тревогу: проблема «синдрома зомби» коснется практически всех детей России. Молодое поколение буквально растет со смартфонами в руках. Статистика такова: взрослые, уткнувшись в гаджеты, проводят среднем более пяти часов в день. Дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет — чуть меньше — 3,75 часа в день, но, в отличие от взрослых, они делают это почти поголовно. И снова не нужно далеко ходить, чтобы убедиться в печальной справедливости этих слов: взгляните на детей на улицах Владивостока, в школах, у себя дома. Чем они заняты? Смотрят в телефон!
И все чаще, предупреждают врачи, дети страдают от головных болей напряжения, кривошеи (когда спазмы мышц шеи наклоняют голову в одну сторону) и нарушения подвижности. Недаром Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует детям проводить перед экранами не более одного часа в день.
Что делать?
Не искать быстрых решений и панацей — укол ботокса, например. Проблема с нарушением осанки решается комплексно и методично. Нужно обратиться к физиотерапевту или заняться йогой или пилатесом. А главное — как можно дольше держать смартфон на уровне глаз. Кстати, в компьютерных классах в школах Владивостока учителя следят за тем, чтобы ребята сидели ровно и держали голову вертикально во время работы за компьютером.
Также врачи советуют: если вы работаете за компьютером весь день, то — как только рабочий день завершился — откажитесь от общения с гаджетами хотя бы на пару часов, смените деятельность. Погуляйте в парке (пока еще бархатный сезон, тот же Нагорный или Покровский парк просто шепчут, а уж про набережные у моря — Леопардовую, Татарскую, Арсеньева, набережную ДВФУ — и упоминать смешно — прогулка по ним еще и полезным морским воздухом насытит), займитесь спортом… Во время рабочего дня не поленитесь устроить себе физкультминутки: выполняйте простые упражнения для рук, головы и шеи, расслабив напряженные мышцы.
Существуют также специальные корректоры осанки. Это не самое удобное устройство на свете, но оно будет держать вашу спину и шею ровно.
Ну или сами научитесь контролировать себя. Не опускайте голову! Держим спину прямо!