Приморцам дали совет, как не стать зомби

Врачи бьют тревогу: проблема «синдрома зомби» коснется практически всех детей России. Молодое поколение буквально растет со смартфонами в руках. Статистика такова: взрослые, уткнувшись в гаджеты, проводят среднем более пяти часов в день. Дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет — чуть меньше — 3,75 часа в день, но, в отличие от взрослых, они делают это почти поголовно. И снова не нужно далеко ходить, чтобы убедиться в печальной справедливости этих слов: взгляните на детей на улицах Владивостока, в школах, у себя дома. Чем они заняты? Смотрят в телефон!