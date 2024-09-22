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Posted 22 сентября, 03:25

Published 22 сентября, 03:25

Modified 22 сентября, 03:27

Updated 22 сентября, 03:27

Оперная труппы из Владивостока впервые выступит в Большом театре

Привет, Большой: впервые в истории приморские артисты на сцене главного театра страны

22 сентября 2024, 03:25
Фото: vostokmedia.com

Оперная труппы из Владивостока впервые выступит в Большом театре

Сюжет
Спектакль
В Москве — в Большом театре! — проходят гастроли Приморской сцены Мариинского театра. Столь знаменательное событие в истории нашей Мариинки происходит впервые.

В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: искушённой столичной публике будут представлены оперы «Царская невеста» (12+) Николая Римского-Корсакова и «Аида» (12+) Джузеппе Верди, балеты «Корсар» (6+) Адольфа Адана, «Жар-птица» (6+) Игоря Стравинского, «Федра» (12+).

— Отметим, что такие гастроли для оперной труппы проходят впервые в истории нашего театра, — отметили в пресс-службе. — Балетная труппа выступала в Большом осенью 2023 года, тогда был показан балет «1000 и одна ночь» (12+). Прошёл он с большим успехом.

В этом году балетная и оперная труппа, ведущие солисты, симфонический оркестр и хор Приморской сцены Мариинского театра подарят свой талант столичным зрителям.

Завершатся гастроли 23 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о закулисных тайнах Приморской сцены Мариинского театра.

#Культура#Владивосток#Спектакль#Москва#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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