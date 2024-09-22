Привет, Большой: впервые в истории приморские артисты на сцене главного театра страны

Posted 22 сентября, 03:25
Published 22 сентября, 03:25
Modified 22 сентября, 03:27
Updated 22 сентября, 03:27
В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: искушённой столичной публике будут представлены оперы «Царская невеста» (12+) Николая Римского-Корсакова и «Аида» (12+) Джузеппе Верди, балеты «Корсар» (6+) Адольфа Адана, «Жар-птица» (6+) Игоря Стравинского, «Федра» (12+).
— Отметим, что такие гастроли для оперной труппы проходят впервые в истории нашего театра, — отметили в пресс-службе. — Балетная труппа выступала в Большом осенью 2023 года, тогда был показан балет «1000 и одна ночь» (12+). Прошёл он с большим успехом.
В этом году балетная и оперная труппа, ведущие солисты, симфонический оркестр и хор Приморской сцены Мариинского театра подарят свой талант столичным зрителям.
Завершатся гастроли 23 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о закулисных тайнах Приморской сцены Мариинского театра.