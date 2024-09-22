«Семейную лодку» разбил прокурор: во Владивостоке суд признал брак недействительным

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: надзорными органами во Владивостоке был установлен факт: 20-летняя жительница Владивостока решила подзаработать и связала себя узами Гименея (за денежное вознаграждение) с иностранным гражданином. Гражданин тоже не мечтал быть женатым, его намерения были куда проще — получить, показав свидетельство о браке, разрешение на временное проживание в Российской Федерации.