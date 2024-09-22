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Posted 22 сентября, 00:35

Published 22 сентября, 00:35

Modified 22 сентября, 00:37

Updated 22 сентября, 00:37

Фиктивный брак расторгли по суду во Владивостоке

«Семейную лодку» разбил прокурор: во Владивостоке суд признал брак недействительным

22 сентября 2024, 00:35
Фото: 1MI

Фиктивный брак расторгли по суду во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Жена отныне разведёнка, а муж сбежал на историческую родину, как только узнал, что им заинтересовались в прокуратуре — таков итог одного фиктивного брака в Приморском крае.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: надзорными органами во Владивостоке был установлен факт: 20-летняя жительница Владивостока решила подзаработать и связала себя узами Гименея (за денежное вознаграждение) с иностранным гражданином. Гражданин тоже не мечтал быть женатым, его намерения были куда проще — получить, показав свидетельство о браке, разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

— Прокурор Ленинского района предъявил иск о признании брака недействительным, а Первомайский районный Владивостока удовлетворил исковые требования, — отметили в надзорном ведомстве.

Фиктивный брак аннулирован. Интересно, что пылкий Ромео сбежал домой, на родину, как только узнал, что им заинтересовались компетентные органы. Так что фиктивная жена и ахнуть не успела.

В пресс-службе ведомства отметили, что под контроль взято признание недействительным ранее выданного разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке взяли под стражу водителя «летающего авто».

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#Новости#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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