«Семейную лодку» разбил прокурор: во Владивостоке суд признал брак недействительным

Posted 22 сентября, 00:35
Published 22 сентября, 00:35
Modified 22 сентября, 00:37
Updated 22 сентября, 00:37
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: надзорными органами во Владивостоке был установлен факт: 20-летняя жительница Владивостока решила подзаработать и связала себя узами Гименея (за денежное вознаграждение) с иностранным гражданином. Гражданин тоже не мечтал быть женатым, его намерения были куда проще — получить, показав свидетельство о браке, разрешение на временное проживание в Российской Федерации.
— Прокурор Ленинского района предъявил иск о признании брака недействительным, а Первомайский районный Владивостока удовлетворил исковые требования, — отметили в надзорном ведомстве.
Фиктивный брак аннулирован. Интересно, что пылкий Ромео сбежал домой, на родину, как только узнал, что им заинтересовались компетентные органы. Так что фиктивная жена и ахнуть не успела.
В пресс-службе ведомства отметили, что под контроль взято признание недействительным ранее выданного разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке взяли под стражу водителя «летающего авто».